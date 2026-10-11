ГУР оприлюднило дані про 20 суден тіньового флоту РФ

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Воєнна розвідка України опублікувала інформацію про 20 морських суден, які перевозять російську нафту, нафтопродукти, скраплений природний газ (СПГ) та здійснюють бункерування підсанкційного флоту. Усі вони перебувають під санкціями Великої Британії або України, а одне із суден також підпадає під обмеження США.

«Ці судна — елементи логістичної мережі, яку кремль використовує з метою отримання доходів для фінансування геноцидної війни проти України. Наразі всі вони перебувають під санкціями Великої Британії чи України, а одне із суден — під обмеженнями США», — зазначили у відомстві.

Серед основних фігурантів оприлюдненого переліку — російське судно PORTOVYY (IMO 9246621), призначене для транспортування та зберігання скрапленого природного газу.

За даними ГУР, із 2021 року танкер належить підсанкційному ПАТ «Газпром» і використовується як плавуче сховище газу в межах комплексу «Портовая» у Ленінградській області.

«15 серпня 2026 року PORTOVYY із вантажем російського СПГ вперше з листопада 2021 року залишив акваторію Фінської затоки. Трасою Північного морського шляху танкер здійснив перехід до китайського порту Beihai для розвантаження», — повідомили в розвідці.

Наразі судно перебуває на китайській верфі Zhoushan Huafeng Shipyard на острові Чжоушань, яку визначили майданчиком для його технічного обслуговування.

ГУР також оприлюднило інформацію про двох нових фігурантів російського тіньового флоту газовозів, які, за даними відомства, Росія поспіхом скуповувала через підставні структури по всьому світу навесні 2026 року.

Йдеться про конвенційний танкер-газовоз AVACHA (IMO 9319404) та газовоз CHAIVO. У наданому повідомленні для CHAIVO зазначено той самий номер IMO — 9319404, що й для AVACHA.

Раніше AVACHA належав китайській компанії Jovo Energy. Навесні 2026 року судно викупила маловідома компанія Tudor Maritime Ltd із Маршаллових Островів.

Із червня 2026 року танкер ходить під російським прапором і перебуває під управлінням новоствореної російської структури — ТОВ «Криолайн менеджмент» (ІПН 6500028647).

За інформацією ГУР, із серпня 2026 року AVACHA забезпечує експорт газу з термінала «Утрєнній» підсанкційного проєкту «Арктик СПГ-2» до китайського хабу Beihai.

Газовоз CHAIVO раніше належав грецькій компанії Maran Gas Maritime, однак його також викупила Tudor Maritime Ltd.

«З липня 2026 року судно переведено під прапор рф та під парасольку ООО «Криолайн менеджмент». З серпня цього року газовоз транспортує вантажі до порту Beihai з підсанкційного несамохідного плавучого сховища газу KORYAK FSU, розташованого в акваторії порту Петропавловськ-Камчатський», — повідомили у ГУР.

У розвідці пояснили, що для збереження критично важливих доходів від експорту енергоносіїв Росія не лише намагається будувати судна льодового класу на власних верфях, а й системно розширює тіньовий флот через мережу офшорних структур.

У ГУР закликали іноземних партнерів скоординувати дії та посилити тиск на російський енергетичний сектор. Зокрема, йдеться про посилення контролю за продажем суден комерційними структурами, перекриття джерел енергетичних доходів Росії та блокування можливостей обслуговування підсанкційних суден на іноземних верфях.

«Кожен російський танкер, що перевозить підсанкційну нафту чи газ, — це законна ціль для міжнародного санкційного тиску», — вважають у відомстві.

Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ) у Телеграмі.

Раніше Японія оголосила новий пакет економічних санкцій проти Російської Федерації — держави-агресора — у зв’язку з її агресією проти України. Обмеження, зокрема, стосуються 35 суден так званого тіньового флоту, які, за даними японської влади, перевозять російську нафту та допомагають обходити міжнародні санкції.

Кількість суден під російським прапором зросла більш ніж на третину з січня 2025 року до червня 2026-го. Це відбувається на тлі посилення міжнародного тиску та боротьби з так званим «тіньовим флотом», йдеться у дослідженні Центру досліджень енергетики та чистого повітря.

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