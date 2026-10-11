ГУР обнародовало данные о 20 судах теневого флота РФ

Военная разведка Украины опубликовала информацию о 20 морских судах, которые перевозят российскую нефть, нефтепродукты, сжиженный природный газ (СПГ) и осуществляют бункеровку флота, подпадающего под санкции. Все они находятся под санкциями Великобритании или Украины, а одно из судов также подпадает под ограничения США.

«Эти суда — элементы логистической сети, которую Кремль использует с целью получения доходов для финансирования геноцидной войны против Украины. В настоящее время все они находятся под санкциями Великобритании или Украины, а одно из судов — под ограничениями США», — отметили в ведомстве.

Среди основных фигурантов обнародованного списка — российское судно PORTOVYY (IMO 9246621), предназначенное для транспортировки и хранения сжиженного природного газа.

По данным ГУР, с 2021 года танкер принадлежит подпадающему под санкции ПАО «Газпром» и используется в качестве плавучего хранилища газа в рамках комплекса «Портовая» в Ленинградской области.

«15 августа 2026 года PORTOVYY с грузом российского СПГ впервые с ноября 2021 года покинул акваторию Финского залива. По маршруту Северного морского пути танкер совершил переход в китайский порт Бэйхай для разгрузки», — сообщили в разведке.

В настоящее время судно находится на китайской верфи Zhoushan Huafeng Shipyard на острове Чжоушань, которую определили в качестве площадки для его технического обслуживания.

ГУР также обнародовало информацию о двух новых фигурантах российского теневого флота газовозов, которые, по данным ведомства, Россия в спешке скупала через подставные структуры по всему миру весной 2026 года.

Речь идет о конвенционном танкере-газовозе AVACHA (IMO 9319404) и газовозе CHAIVO. В предоставленном сообщении для CHAIVO указан тот же номер IMO — 9319404, что и для AVACHA.

Ранее AVACHA принадлежал китайской компании Jovo Energy. Весной 2026 года судно выкупила малоизвестная компания Tudor Maritime Ltd с Маршалловых островов.

С июня 2026 года танкер ходит под российским флагом и находится под управлением вновь созданной российской структуры — ООО «Криолайн менеджмент» (ИНН 6500028647).

По информации ГУР, с августа 2026 года AVACHA обеспечивает экспорт газа с терминала «Утренний» подсанкционного проекта «Арктик СПГ-2» в китайский хаб Beihai.

Газовоз CHAIVO ранее принадлежал греческой компании Maran Gas Maritime, однако его также выкупила Tudor Maritime Ltd.

«С июля 2026 года судно переведено под флаг РФ и под управление ООО «Криолайн менеджмент». С августа этого года газовоз транспортирует грузы в порт Бэйхай с подпадающего под санкции несамоходного плавучего хранилища газа KORYAK FSU, расположенного в акватории порта Петропавловск-Камчатский», — сообщили в ГУР.

В разведке пояснили, что для сохранения критически важных доходов от экспорта энергоносителей Россия не только пытается строить суда ледового класса на собственных верфях, но и системно расширяет теневой флот через сеть офшорных структур.

В ГУР призвали иностранных партнеров скоординировать действия и усилить давление на российский энергетический сектор. В частности, речь идет об усилении контроля за продажей судов коммерческими структурами, перекрытии источников энергетических доходов России и блокировании возможностей обслуживания судов, подпадающих под санкции, на иностранных верфях.

«Каждый российский танкер, перевозящий подсанкционную нефть или газ, — это законная цель для международного санкционного давления», — считают в ведомстве.

Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) в Telegram.

Ранее Япония объявила о введении нового пакета экономических санкций против Российской Федерации — государства-агрессора — в связи с её агрессией против Украины. Ограничения, в частности, касаются 35 судов так называемого теневого флота, которые, по данным японских властей, перевозят российскую нефть и помогают обходить международные санкции.

Количество судов под российским флагом выросло более чем на треть с января 2025 года по июнь 2026-го. Это происходит на фоне усиления международного давления и борьбы с так называемым «теневым флотом», говорится в исследовании Центра исследований энергетики и чистого воздуха.

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