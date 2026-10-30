在利沃夫州，一名醉酒司机撞死了一名80岁老妇人，随后逃离了事故现场

斯特里伊地区警方对一名51岁的司机提出了嫌疑指控，该司机撞倒一名行人后逃离了事故现场。据调查显示，其血液中的酒精含量是法定限值的17倍。

事故发生于10月29日12时左右，地点在斯特里伊区塞米吉尼夫村。一名驾驶“拉达”轿车的司机撞上了一名80岁的当地居民，当时该女子正沿着路边顺行方向行走。

撞人后，该男子驾车逃离了现场。目击者随即拨打了急救电话并报警。

执法人员迅速在事故现场附近追踪到该司机，并依据《乌克兰刑事诉讼法》第208条将其拘留。

被拘留者系邻村居民，当时处于严重醉酒状态。其血液酒精浓度达3.4‰，是法定限值的17倍。

在利沃夫州检察院的程序指导下，已向该司机告知其涉嫌违反道路交通安全规则，即在醉酒状态下驾驶机动车， 导致受害人死亡，以及对处于危及生命状态且因其他无助状态而无法采取自救措施的人员未予救助，而该人员正是由其本人置于危及生命状态的 （乌克兰《刑法典》第286-1条第3款、第135条第1款）。

庭前调查由利沃夫州国家警察总局负责。

来源：利沃夫州检察院

在基辅，一名醉酒司机撞倒了一名骑电动滑板车的青少年。

利沃夫—卢茨克公路上发生致命交通事故。

法斯托夫发生致命交通事故：两人遇难，伤者中包括儿童。

在沃伦州，一名醉酒警察撞倒两名行人后逃逸。

10月13日，在哈尔科夫州诺瓦沃多拉加村，一名33岁的女性司机因交通事故身亡。

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