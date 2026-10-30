Во Львовской области пьяный водитель насмерть сбил 80-летнюю женщину и скрылся с места ДТП

В Стрыйском районе предъявили подозрение 51-летнему водителю, который сбил пешеходку и скрылся с места ДТП. По данным следствия, уровень алкоголя в его крови в 17 раз превышал допустимую норму.

ДТП произошло 29 октября около 12:00 в селе Семигинов Стрыйского района. Водитель автомобиля «Лада» наехал на 80-летнюю местную жительницу, которая шла по обочине дороги в попутном направлении.

После столкновения мужчина скрылся с места происшествия. Очевидцы вызвали скорую медицинскую помощь и полицию.

Правоохранители оперативно разыскали водителя неподалеку от места аварии и задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.

Задержанным оказался житель соседнего села, который находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Уровень алкоголя составлял 3,4 промилле, что в 17 раз превышает допустимую норму.

Под процессуальным руководством Львовской областной прокуратуры водителю было сообщено о подозрении в нарушении правил безопасности дорожного движения лицом, управлявшим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, что повлекло смерть потерпевшей, а также в оставлении без помощи лица, находящегося в опасном для жизни состоянии и лишенного возможности принять меры к самосохранению вследствие иного беспомощного состояния, которое он сам привел в опасное для жизни состояние (ч. 3 ст. 286-1, ч. 1 ст. 135 УК Украины).

Досудебное расследование — Главное управление Национальной полиции во Львовской области.

Источник: Львовская областная прокуратура

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