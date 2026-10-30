W obwodzie lwowskim pijany kierowca potrącił śmiertelnie 80-letnią kobietę, a następnie uciekł z miejsca wypadku

W powiecie stryjskim postawiono zarzuty 51-letniemu kierowcy, który potrącił pieszą i uciekł z miejsca wypadku. Według danych śledztwa poziom alkoholu we krwi kierowcy 17-krotnie przekraczał dopuszczalną normę.

Do wypadku doszło 29 października około godziny 12:00 we wsi Semyginów w powiecie stryjskim. Kierowca samochodu marki „Łada” potrącił 80-letnią mieszkankę wsi, która szła poboczem drogi w tym samym kierunku.

Po zderzeniu mężczyzna odjechał z miejsca zdarzenia. Świadkowie wezwali pogotowie ratunkowe i policję.

Funkcjonariusze szybko odnaleźli kierowcę w pobliżu miejsca wypadku i zatrzymali go zgodnie z art. 208 Kodeksu postępowania karnego Ukrainy.

Zatrzymanym okazał się mieszkaniec sąsiedniej wsi, który znajdował się w stanie silnego upojenia alkoholowego. Stężenie alkoholu wynosiło 3,4 promila, co 17-krotnie przekracza dopuszczalną normę.

Pod kierownictwem procesowym Prokuratury Okręgowej we Lwowie kierowcy postawiono zarzut naruszenia przepisów bezpieczeństwa ruchu drogowego przez osobę prowadzącą pojazd w stanie nietrzeźwości, co spowodowało śmierć ofiary oraz pozostawienie bez pomocy osoby znajdującej się w stanie zagrażającym życiu i pozbawionej możliwości podjęcia działań w celu ratowania własnego życia w wyniku innego stanu bezradności, którą to osobę on sam doprowadził do stanu zagrażającego życiu (cz. 3 art. 286-1, cz. 1 art. 135 Kodeksu Karnego Ukrainy).

Postępowanie przygotowawcze – Główne Zarządzenie Policji Narodowej w obwodzie lwowskim.

Źródło: Prokuratura obwodowa we Lwowie

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