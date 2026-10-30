Украина ввела санкции против спутниковой системы «Рассвет» и 39 судов РФ

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о введении новых санкций против России. Ограничения касаются российских компаний и лиц, причастных к созданию спутниковой системы связи «Рассвет», а также 39 судов российского теневого флота.

Отмечается, что в санкционный пакет, касающийся системы «Рассвет», вошли 10 компаний и связанные с ними 19 россиян. Они причастны к работе над запуском системы «Рассвет», которую агрессор планирует использовать на территории Украины для продолжения своей агрессивной и неспровоцированной войны.

«РФ стремится иметь спутниковую систему, похожую на сеть Starlink, которая позволяла бы руководить войсками, наводить и управлять в режиме онлайн ударными дронами, в частности «Шахедами», и ракетами. Развертывание этой системы может помочь России не только осуществлять непрерывное управление средствами поражения в реальном времени на территории Украины, но и создавать угрозы для других стран», — говорится в сообщении.

Среди компаний, в отношении которых введены санкции:

«Бюро 1440» — разработчик, координатор и системный интегратор проекта «Рассвет»;

связанные с этой структурой «Лабс 1440» — специализируется на производстве солнечных батарей для космических аппаратов;

«ФАБ Рассвет» — занимается разработкой, производством и сопровождением низкоорбитальных спутников связи, абонентских терминалов;

белорусское предприятие «АэроКосмические приборы» — осуществляет разработку и прототипирование компонентов для аэрокосмических систем.

Кроме того, санкции введены в отношении «5С Групп», поставляющей в РФ иностранное промышленное оборудование и разрабатывающей промышленные компьютеры под брендом RMatic. Один из них был поставлен подсанкционному производителю систем РЭБ и дронов «Орлан» и использован в опытно-конструкторских работах в интересах «Бюро 1440», отметили в ОП.

Также санкции наложены на «Производственное объединение «Аквамаш» — специализируется на механической обработке металлических изделий и изготовлении высокоточных деталей; «Эл-Оптикс» — поставляет, обслуживает и интегрирует оптическое, телекоммуникационное и лазерное оборудование, фотонику и системы квантовой связи; «Элесар-Групп» — поставляет в РФ электронные компоненты и оборудование иностранного производства; «Малые космические аппараты» — специализируется на разработке космической техники и наземных средств спутниковой связи.

«"Рассвет" — это попытка России создать собственную низкоорбитальную спутниковую систему и использовать её в войне против Украины и для создания угроз всему миру. Проект зависит от иностранных технологий, оборудования и компонентов, поэтому мы наносим удары по этим цепочкам уже на этапе разработки и призываем партнеров синхронизировать санкции», – подчеркнул советник – уполномоченный Президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк.

Кроме того, введён очередной пакет санкций против теневого флота. В пакет вошли 39 морских судов, плавающих под флагами: России – 17, Барбадоса – 3, Либерии – 3, Маршалловых Островов – 3, Панамы – 3, Гонконга – 2, Джибути – 2, Багамских Островов – 1, Экваториальной Гвинеи — 1, Зимбабве — 1, Камеруна — 1, Палау — 1, Сьерра-Леоне — 1.

Они обеспечивают экспорт российской нефти, нефтепродуктов, а также газового конденсата, что является важнейшим источником дохода бюджета государства-агрессора, который затем направляется на войну против украинцев. Эти суда транспортируют российские энергоносители в порты Китая, Индии, Египта, Турции и других стран. Только одно из них — «Vasily Dinkov» — и только за первое полугодие 2026 года осуществило 15 операций по перевозке около 726 тысяч тонн российской сырой нефти.

Частично суда уже находятся под санкциями Европейского Союза, Великобритании, США, Канады, Швейцарии и Австралии. Украина передаст всю информацию партнерам для полной синхронизации санкций в международных юрисдикциях.

Соответствующие указы о введении санкций № 1072/2026 и № 1073/2026 опубликованы на сайте Офиса президента.

Об этом говорится на сайте Офиса президента.

Украина ввела санкции против 91 российского судна.

ГУР обнародовало данные о 20 судах теневого флота РФ.

Ранее Япония объявила о введении нового пакета экономических санкций против Российской Федерации — государства-агрессора — в связи с её агрессией против Украины. Ограничения, в частности, касаются 35 судов так называемого теневого флота, которые, по данным японских властей, перевозят российскую нефть и помогают обходить международные санкции.

Количество судов под российским флагом выросло более чем на треть с января 2025 года по июнь 2026-го. Это происходит на фоне усиления международного давления и борьбы с так называемым «теневым флотом», говорится в исследовании Центра исследований энергетики и чистого воздуха.

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