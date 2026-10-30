Национальная полиция Украины расследует обстоятельства гибели 22 военнослужащих. По версии правоохранителей, в некоторых случаях злоумышленники находить военных через Telegram, завоевывали их доверие, а затем организовывали отравление или заманивали на встречи. Подозреваемые уже установлены по делам о гибели 12 человек, обстоятельства остальных смертей еще выясняются.

Об этом 30 октября сообщила Национальная полиция Украины. Правоохранители расследуют случаи гибели военнослужащих и проверяют возможные схемы, в которых для поиска жертв и организации преступлений использовался Telegram. По данным полиции, злоумышленники могли действовать не сразу. Сначала они знакомились с военными в мессенджере, постепенно налаживали общение и пытались завоевать их доверие. Когда контакт становился ближе, предлагали встретиться, передавали подарки или отправляли посылки.

В некоторых случаях, как сообщают правоохранители, для убийства могли использовать ядовитые вещества. В частности, метадон подмешивали в напитки или пересылали по почте опасные вещества, которые военные могли получить как обычную посылку.

Полиция также выявила случаи, когда для нападения использовались уже существующие знакомства. В одном из эпизодов человек длительное время регулярно общался с военнослужащим по видеосвязи, а впоследствии выполнял указания куратора. То есть опасность могла исходить не только от незнакомцев, которые внезапно появлялись в сети, но и от людей, с которыми военные уже давно поддерживали контакт.

О расследовании и способах, с помощью которых злоумышленники могли привлекать исполнителей, исполняющий обязанности главы Национальной полиции Максим Цуцкиридзе рассказал в интервью «УНИАН». Он также объяснил, на какие признаки следует обращать внимание военнослужащим, чтобы не стать жертвой подобной схемы.

Как распознать опасное знакомство

По словам Цуцкиридзе, насторожить должна чрезмерная заинтересованность новых знакомых в подробностях военной службы. Например, если человек настойчиво расспрашивает, где именно военный служит, где находится или когда может встретиться. Еще один тревожный признак — просьба никому не рассказывать об общении. Также стоит быть осторожными, если собеседник настойчиво приглашает на встречу наедине, особенно если знакомство состоялось недавно.

Подозрение могут вызвать и неожиданные подарки или посылки от малознакомых людей. Отдельно правоохранители советуют не соглашаться на предложения выпить напиток, принять лекарство или употребить другие вещества, если неизвестно, откуда они взяты и что содержат. В полиции подчеркивают: если общение вызывает сомнения, не стоит соглашаться на встречу или пытаться самостоятельно проверить намерения человека. Такие попытки могут только увеличить риск.

Вместо этого правоохранители советуют сохранить переписку, данные аккаунта и номер телефона собеседника. После этого нужно обратиться в полицию по номеру 102. Эта информация может помочь установить личность человека, который пытается завербовать военнослужащего или готовит преступление.

Подобные случаи уже фиксировались в Украине

Случаи вербовки и отравления украинских военнослужащих правоохранители расследовали и ранее. В частности, в Житомирской области 17-летнюю девушку подозревают в содействии российским спецслужбам. По данным полиции, она выполняла указания куратора, фасовала капсулы со смертельной дозой метадона и отправляла их по почте украинским военным. В результате отравления двое военнослужащих скончались.

В другом деле в Житомирской области 17-летнюю девушку подозревали в убийстве военнослужащего. По версии следствия, она воспользовалась личным знакомством, чтобы заманить мужчину на встречу, а затем подмешала метадон в алкогольный напиток. После этого девушка покинула место происшествия.

Еще один случай произошел в Ровно. По данным следствия, 14-летняя девушка подмешала наркотические вещества в алкоголь для 27-летнего военнослужащего. Когда мужчина потерял сознание, она его задушила. В это время несовершеннолетняя находилась на видеосвязи с куратором из России. Следствие сообщало, что девушка испытывала к нему романтические чувства и действовала по его указаниям.

В настоящее время Национальная полиция продолжает расследовать обстоятельства гибели 22 военнослужащих. Подозреваемые установлены по делам, касающимся 12 погибших, а причины и обстоятельства остальных смертей еще проверяются. Окончательные выводы относительно причастных к каждому из этих случаев должны установить следствие и суд. Об этом говорится в сообщении Нацполиции.

Служба безопасности Украины при содействии Федерального бюро расследований США задержала в Киеве основателя и администратора экстремистского Telegram-канала, который призывал подписчиков к совершению терактов. На ресурсе также публиковались видеоинструкции по изготовлению взрывчатки и совершению других преступлений.

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