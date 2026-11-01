Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина категорически не будет признавать временно оккупированные восточные территории и Крым частью Российской Федерации ради заключения мирного соглашения.

После встречи с Реджепом Тайипом Эрдоганом глава государства подчеркнул, что добровольный отказ от суверенных территорий является иррациональным, а также противоречит воле украинского общества и Конституции Украины.

По словам украинского лидера, на саммите с участием руководства Украины, США и РФ в Турции ключевой целью должно стать безусловное прекращение огня и внедрение эффективного механизма мониторинга его соблюдения. Кроме того, первоочередными темами для дальнейшего обсуждения остаются международные гарантии безопасности для Украины, обмен пленными, безопасность энергетической и морской инфраструктуры, а также разработка конкретной «дорожной карты» для окончательного завершения войны.

Источник: Интервью Владимира Зеленского CNN Türk.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о готовности провести личные переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным на территории Турции.

Президент Украины Владимир Зеленский попросил лидеров Финляндии и Норвегии передать Владимиру Путину определенные сигналы во время телефонных разговоров. Эти контакты с российской стороной были предварительно согласованы с Киевом.

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