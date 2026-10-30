В зарубежных представительствах Украины появятся 46 новых должностей

30 октября Министерство иностранных дел Украины объявило о планах создать 46 новых должностей в дипломатических учреждениях за рубежом. Большинство новых сотрудников должны укрепить консульскую работу, чтобы украинцам было проще получать документы, записываться на прием и обращаться за помощью. В ближайшее время МИД планирует объявить конкурсы на эти должности.

О кадровых изменениях сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. По его словам, дополнительные сотрудники помогут дипломатическим учреждениям лучше справляться с ростом количества обращений от украинцев, проживающих за рубежом. «Миллионы украинцев сегодня находятся за рубежом. Соответственно растет потребность в доступных и качественных консульских услугах, а также в своевременной помощи и поддержке наших граждан», — отметил министр.

Большинство из 46 новых должностей планируется направить именно на консульскую работу. Это должно помочь улучшить доступность услуг и уменьшить трудности, с которыми сталкиваются граждане при обращении в украинские консульства.

Как будут определять, где нужны новые сотрудники

По словам Сибиги, дополнительные кадровые ресурсы будут распределяться с учетом нескольких факторов. Прежде всего будут учитываться количество украинцев в каждой стране, частота их обращений и реальная нагрузка на дипломатические учреждения.

То есть новые должности планируется создать там, где консульствам больше всего не хватает сотрудников и где граждане чаще всего нуждаются в помощи. Министр подчеркнул, что расширение штата должно дать конкретный результат для украинцев. «Каждая новая должность должна приносить ощутимый результат для граждан», — подчеркнул глава МИД.

Когда можно будет подать документы на новые должности

Министерство планирует объявить конкурсы после завершения всех необходимых процедур. Тогда на официальных информационных ресурсах ведомства будут опубликованы условия участия, требования к кандидатам и порядок проведения отбора.

Таким образом, на данный момент речь идет о решении об увеличении штата, а не об уже открытом наборе на все 46 должностей. Чтобы узнать о возможности подать заявку, желающим нужно будет следить за официальными сообщениями МИД.

Почему МИД решило увеличить штат

Сибига также обратил внимание на жалобы украинцев, которые сталкиваются с трудностями при записи на прием и получении консульских услуг. По его словам, после 2022 года количество граждан Украины за рубежом резко возросло, но штат консульской службы не увеличивался такими же темпами. Из-за этого в отдельных дипломатических учреждениях возросла нагрузка на сотрудников, а граждане стали чаще сообщать о проблемах с доступом к услугам. Увеличение штата должно стать одним из шагов в ответ на эти обращения. «Решение о 46 дополнительных должностях является, в частности, нашим ответом на критику и запросы граждан», — пояснил министр.

Таким образом, МИД планирует усилить работу украинских дипломатических учреждений за рубежом и сделать консульскую помощь более доступной. В то же время практические изменения будут зависеть от того, когда проведут конкурсы, назначат новых сотрудников и распределят их между учреждениями. Об этом сообщил глава ведомства Андрей Сибига.

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