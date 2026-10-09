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МЗС України висловив протест через виклик дипломата в Мінську

UA NEWS 09 Жовтня 2026 22:18
МЗС України висловив протест через виклик дипломата в Мінську
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Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест у зв'язку з викликом тимчасового повіреного у справах України в Білорусі до зовнішньополітичного відомства країни через інцидент із вантажівкою в Брянській області рф

Речник міністерства Георгій Тихий назвав звинувачення на адресу України безпідставними та позбавленими переконливих доказів. У відомстві також наголосили, що риторика Мінська про нібито навмисне втягування у конфлікт і погрози «адекватних заходів реагування» є абсурдною з огляду на те, що Білорусь є співучасницею російської агресії. Київ закликав білоруську сторону утримуватися від бездоказових закидів і спроб використати ситуацію для виправдання подальшої підтримки рф чи створення нових загроз.

Про це повідомила пресслужба українського МЗС.

МЗС Білорусі викликало тимчасового повіреного у справах України через атаку безпілотника на вантажівку з білоруською реєстрацією у Брянській області Росії. Мінськ вважає удар навмисним.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Мінськ не має вільних обсягів калійних добрив для постачання на західні ринки. 

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