МЗС України висловив протест через виклик дипломата в Мінську

0:00 / 0:00

Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест у зв'язку з викликом тимчасового повіреного у справах України в Білорусі до зовнішньополітичного відомства країни через інцидент із вантажівкою в Брянській області рф.

Речник міністерства Георгій Тихий назвав звинувачення на адресу України безпідставними та позбавленими переконливих доказів. У відомстві також наголосили, що риторика Мінська про нібито навмисне втягування у конфлікт і погрози «адекватних заходів реагування» є абсурдною з огляду на те, що Білорусь є співучасницею російської агресії. Київ закликав білоруську сторону утримуватися від бездоказових закидів і спроб використати ситуацію для виправдання подальшої підтримки рф чи створення нових загроз.

Про це повідомила пресслужба українського МЗС.

МЗС Білорусі викликало тимчасового повіреного у справах України через атаку безпілотника на вантажівку з білоруською реєстрацією у Брянській області Росії. Мінськ вважає удар навмисним.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Мінськ не має вільних обсягів калійних добрив для постачання на західні ринки.

Читай нас у