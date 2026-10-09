МИД Украины выразил протест в связи с вызовом дипломата в Минске

Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест в связи с вызовом временного поверенного в делах Украины в Беларуси в внешнеполитическое ведомство этой страны из-за инцидента с грузовиком в Брянской области РФ.

Пресс-секретарь министерства Георгий Тихий назвал обвинения в адрес Украины безосновательными и лишенными убедительных доказательств. В ведомстве также подчеркнули, что риторика Минска о якобы умышленном втягивании в конфликт и угрозы «адекватных мер реагирования» абсурдны, учитывая, что Беларусь является соучастницей российской агрессии. Киев призвал белорусскую сторону воздерживаться от безосновательных обвинений и попыток использовать ситуацию для оправдания дальнейшей поддержки РФ или создания новых угроз.

Об этом сообщила пресс-служба украинского МИД.

МИД Беларуси вызвал временного поверенного по делам Украины в связи с атакой беспилотника на грузовик с белорусской регистрацией в Брянской области России. Минск считает удар преднамеренным.

Самопровозглашённый президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что у Минска нет свободных объемов калийных удобрений для поставок на западные рынки.

Читай нас в