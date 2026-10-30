УЗ предупредила о задержках поездов из-за российских атак на вокзал в Днепре
Из-за постоянных российских атак на железнодорожный вокзал и локомотивы возможны значительные задержки поездов, следующих 30 октября из Днепра и в город.
В компании отметили, что железнодорожники делают все возможное для поддержания движения, однако ситуация с безопасностью влияет на расписание. Пассажирам рекомендуется следить за обновлениями на сайте «УЗ Веземо».
В случае отмены поездки из-за сложившейся ситуации пассажиры могут оформить претензионный возврат билета со 100% компенсацией.
Также в «Укрзализныце» напомнили: во время эвакуации из поезда необходимо выполнять указания проводников и отойти от вагонов не менее чем на 200 метров. Во время воздушной тревоги на вокзале следует немедленно направляться в укрытие.
Источник: «Укрзализныця» в Telegram
30 октября российские войска нанесли несколько новых ударов по железнодорожному вокзалу Днепра, пассажиров и сотрудников эвакуировали в укрытия.
Напомним, оккупанты атаковали железнодорожный вокзал в Днепре, погибло не менее 13 человек.
Российский удар по вокзалу в Днепре унес жизни пяти железнодорожников: среди погибших — две проводницы.