Зима в Украине в 2027 году может быть теплой и дождливой, — сообщает синоптик

Этой зимой в Украине количество осадков может на 20–40 % превысить климатическую норму. Однако это не означает, что сезон будет снежным: из-за преобладания теплого воздуха с Атлантики осадки часто будут выпадать в виде дождя или мокрого снега.

По словам Веры Балабух, образование устойчивого снежного покрова маловероятно, если температура воздуха в основном будет оставаться положительной. Снег будет быстро таять, поэтому даже при значительном количестве осадков длительного снежного покрова может не образоваться.

В то же время колебания температуры вблизи нуля будут создавать опасные погодные условия.

В частности, возможны гололед, налипание мокрого снега и ледяной дождь. Особенно это касается регионов, где температура воздуха будет часто колебаться от минусовой до плюсовой.

Вера Балабух отметила, что в этом году в Украине ожидается зима на 1–2 градуса теплее климатической нормы. Такая тенденция, по прогнозу, будет характерна для всех зимних месяцев.

Самые высокие средние температуры прогнозируются на юге Украины, в Закарпатье, а также в Кировоградской и Днепропетровской областях. Там средняя температура за зиму может составлять от 0 до +2 градусов.

Зато самые низкие температуры вероятны на северо-востоке страны и в высокогорье Карпат. В этих регионах средний показатель за сезон может опуститься до минус 3–4 градусов и ниже.

Напомним, климатический сценарий RCP8.5 предполагает, что примерно через 30 лет среднегодовая температура в Харьковской области может приблизиться к показателям, которые сейчас характерны для Крыма.

Об этом рассказала заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух.

Уже с 4 ноября в Украине возможны осадки в виде дождя с мокрым снегом. В то же время, по предварительным прогнозам синоптиков, средняя температура воздуха в течение месяца будет соответствовать климатической норме.

Дожди и похолодание охватят часть Украины: прогноз на четверг, 29 октября.

В Украине в течение недели с 26 октября по 1 ноября ожидается теплая погода с высокой влажностью и незначительными колебаниями атмосферного давления. Самые высокие температуры прогнозируются на юге страны, тогда как прохладнее всего будет в Карпатском регионе и местами на севере.

В ноябре в Украине ожидается постепенное похолодание, однако в целом месяц может оказаться теплее климатической нормы. Сильных и продолжительных морозов синоптики не прогнозируют.

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