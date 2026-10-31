今年冬天，乌克兰的降水量可能比气候平均值高出20%至40%。不过，这并不意味着今冬会大雪纷飞：由于来自大西洋的暖空气占主导地位，降水往往会以雨或湿雪的形式出现。

据维拉·巴拉布赫称，如果气温主要保持在零度以上，形成稳定的积雪层的可能性很小。积雪会迅速融化，因此即使降水量较大，也可能不会出现持久的积雪层。

与此同时，气温在零度附近波动将造成危险的天气状况。

具体而言，可能出现结冰、湿雪附着及冻雨。这在气温频繁在零下和零上之间波动的地区尤为明显。

维拉·巴拉布赫指出，预计今年乌克兰的冬季气温将比气候平均值高出1至2度。据预测，这一趋势将贯穿整个冬季。

预计乌克兰南部、喀尔巴阡地区以及基洛沃格勒州和第聂伯罗彼得罗夫斯克州的平均气温最高。这些地区的冬季平均气温可能在0至+2摄氏度之间。

相反，该国东北部和喀尔巴阡山脉高海拔地区可能出现最低气温。这些地区的冬季平均气温可能降至零下3至4摄氏度甚至更低。

需要指出的是，RCP8.5气候情景预测，大约30年后，哈尔科夫州的年平均气温可能接近目前克里米亚地区的水平。

乌克兰水文气象研究所应用气象学与气候学部门负责人维拉·巴拉布赫透露了这一情况。

从11月4日起，乌克兰可能出现雨夹雪形式的降水。与此同时，据气象学家初步预测，本月平均气温将符合气候常值。

降雨和气温下降将覆盖乌克兰部分地区：10月29日（周四）天气预报。

10月26日至11月1日这一周，乌克兰预计将出现温暖天气，湿度较高，大气压力波动较小。 预计该国南部气温最高，而喀尔巴阡山地区及北部部分地区则最为凉爽。

11月，乌克兰预计将逐渐转冷，但总体而言，本月气温可能高于气候平均值。气象学家预计不会出现强烈且持久的霜冻。

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