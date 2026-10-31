Zima na Ukrainie w 2027 roku może być ciepła i deszczowa — twierdzi synoptyczka

Tej zimy w Ukrainie ilość opadów może przekroczyć normę klimatyczną o 20–40%. Nie oznacza to jednak, że sezon będzie śnieżny: ze względu na przewagę ciepłego powietrza znad Atlantyku opady będą często występować w postaci deszczu lub mokrego śniegu.

Według Very Balabuch powstanie trwałej pokrywy śnieżnej jest mało prawdopodobne, jeśli temperatura powietrza będzie przeważnie dodatnia. Śnieg będzie szybko topniał, więc nawet przy znacznej ilości opadów może nie dojść do powstania długotrwałej pokrywy śnieżnej.

Jednocześnie wahania temperatury w pobliżu zera będą powodować niebezpieczne warunki pogodowe.

W szczególności możliwe są oblodzenia, przywieranie mokrego śniegu oraz deszcz ze śniegiem. Dotyczy to zwłaszcza regionów, w których temperatura powietrza będzie często zmieniać się z ujemnej na dodatnią.

Vira Balabuch zaznaczyła, że w tym roku na Ukrainie spodziewana jest zima o 1–2 stopnie cieplejsza od normy klimatycznej. Taka tendencja, zgodnie z prognozą, będzie charakterystyczna dla wszystkich miesięcy zimowych.

Najwyższe średnie temperatury prognozowane są na południu Ukrainy, w Zakarpaciu, a także w obwodach kirowogradzkim i dniepropetrowskim. Tam średnia temperatura w okresie zimowym może wynosić od 0 do +2 stopni.

Natomiast najniższe temperatury są prawdopodobne na północnym wschodzie kraju oraz w wysokogórskich rejonach Karpat. W tych regionach średnia sezonowa może spaść do minus 3–4 stopni i poniżej.

Przypomnijmy, że scenariusz klimatyczny RCP8.5 przewiduje, iż za około 30 lat średnia roczna temperatura w obwodzie charkowskim może zbliżyć się do wartości, które obecnie są charakterystyczne dla Krymu.

Poinformowała o tym kierowniczka działu meteorologii stosowanej i klimatologii Ukraińskiego Instytutu Hydrometeorologicznego, Wira Balabuch.

Już od 4 listopada w Ukrainie możliwe są opady w postaci deszczu z mokrym śniegiem. Jednocześnie, według wstępnych prognoz synoptyków, średnia temperatura powietrza w ciągu miesiąca będzie odpowiadać normie klimatycznej.

Deszcze i ochłodzenie dotkną część Ukrainy: prognoza na czwartek, 29 października.

W Ukrainie w tygodniu od 26 października do 1 listopada spodziewana jest ciepła pogoda z wysoką wilgotnością i niewielkimi wahaniami ciśnienia atmosferycznego. Najwyższe temperatury prognozowane są na południu kraju, natomiast najchłodniej będzie w regionie Karpat oraz miejscami na północy.

W listopadzie na Ukrainie spodziewane jest stopniowe ochłodzenie, jednak ogólnie miesiąc ten może być cieplejszy od normy klimatycznej. Synoptycy nie przewidują silnych i długotrwałych mrozów.

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