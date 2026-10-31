Зима в Україні 2027 року може бути теплою та дощовою, — синоптикиня

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Цієї зими в Україні кількість опадів може на 20–40% перевищити кліматичну норму. Однак це не означає, що сезон буде сніжним: через переважання теплого повітря з Атлантики опади часто випадатимуть у вигляді дощу або мокрого снігу.

За словами Віри Балабух, утворення стійкого снігового покриву малоймовірне, якщо температура повітря переважно залишатиметься додатною. Сніг швидко танутиме, тому навіть за значної кількості опадів тривалого снігового покриву може не бути.

Водночас коливання температури поблизу нуля створюватимуть небезпечні погодні умови.

Зокрема, можливі ожеледь, налипання мокрого снігу та крижаний дощ. Особливо це стосується регіонів, де температура повітря часто змінюватиметься від мінусової до плюсової.

Віра Балабух зазначила, що цьогоріч в Україні очікується зима на 1–2 градуси тепліша за кліматичну норму. Така тенденція, за прогнозом, буде характерною для всіх зимових місяців.

Найвищі середні температури прогнозують на півдні України, Закарпатті, а також у Кіровоградській та Дніпропетровській областях. Там середня температура за зиму може становити від 0 до +2 градусів.

Натомість найнижчі температури ймовірні на північному сході країни та у високогір’ї Карпат. У цих регіонах середній показник за сезон може опуститися до мінус 3–4 градусів і нижче.

Нагадаємо, кліматичний сценарій RCP8.5 передбачає, що приблизно за 30 років середньорічна температура на Харківщині може наблизитися до показників, які нині характерні для Криму.

Про це розповіла завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух.

Уже з 4 листопада в Україні можливі опади у вигляді дощу з мокрим снігом. Водночас, за попередніми прогнозами синоптиків, середня температура повітря протягом місяця відповідатиме кліматичній нормі.

Дощі та похолодання накриють частину України: прогноз на четвер 29 жовтня.

В Україні протягом тижня 26 жовтня - 1 листопада очікується тепла погода з високою вологістю та незначними коливаннями атмосферного тиску. Найвищі температурні показники прогнозуються на півдні країни, тоді як найпрохолодніше буде в Карпатському регіоні та місцями на півночі.

У листопаді в Україні очікується поступове похолодання, однак загалом місяць може бути теплішим за кліматичну норму. Сильних і тривалих морозів синоптики не прогнозують.

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