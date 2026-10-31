Россия нанесла удар по энергетическим объектам в Днепропетровской области, повреждено оборудование ДТЭК

В ночь на 31 октября российские войска вновь атаковали энергетические объекты в Днепропетровской области. В результате ударов было серьезно повреждено оборудование, в частности на двух объектах ДТЭК «Днепровские электросети».

По информации компании, один из поврежденных объектов — тот, на котором энергетики почти двое суток работали над восстановлением после предыдущей атаки.

В результате нового обстрела без электроснабжения до сих пор остается значительная часть Днепра и Каменского. Также нет света у части жителей Днепровского и Новомосковского районов.

Энергетики продолжают работать на поврежденных объектах, пытаясь восстановить их работу.

Аварийно-восстановительные работы ведутся в пределах, допускаемых ситуацией с безопасностью. Специалисты всей области задействованы в ликвидации последствий российских атак.

Об этом сообщает ДТЭК.

В Сумской области в результате российских ударов за прошедшие сутки погибла 43-летняя женщина, ещё 12 человек получили ранения и травмы. Всего войска РФ атаковали 20 населённых пунктов региона, зафиксировано 56 ударов.

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