Россия нанесла удар по энергетическим объектам в Днепропетровской области, повреждено оборудование ДТЭК
В ночь на 31 октября российские войска вновь атаковали энергетические объекты в Днепропетровской области. В результате ударов было серьезно повреждено оборудование, в частности на двух объектах ДТЭК «Днепровские электросети».
По информации компании, один из поврежденных объектов — тот, на котором энергетики почти двое суток работали над восстановлением после предыдущей атаки.
В результате нового обстрела без электроснабжения до сих пор остается значительная часть Днепра и Каменского. Также нет света у части жителей Днепровского и Новомосковского районов.
Энергетики продолжают работать на поврежденных объектах, пытаясь восстановить их работу.
Аварийно-восстановительные работы ведутся в пределах, допускаемых ситуацией с безопасностью. Специалисты всей области задействованы в ликвидации последствий российских атак.
Об этом сообщает ДТЭК.
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