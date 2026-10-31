俄罗斯袭击了第聂伯罗彼得罗夫斯克州的能源设施，DTEK的设备遭到损坏

10月31日凌晨，俄军再次袭击了第聂伯罗彼得罗夫斯克州的能源设施。袭击导致设备严重受损，特别是DTEK“第聂伯罗电网”旗下的两处设施。

据该公司消息，受损设施中有一处正是电力工作人员在经历此前袭击后，耗时近两天进行抢修的地点。

由于新一轮炮击，第聂伯市和卡缅斯克市的大部分地区至今仍处于断电状态。此外，第聂伯罗夫斯基区和新莫斯科斯基区的部分居民也处于断电状态。

电力工作人员正继续在受损设施处作业，努力恢复其运行。

在安全形势允许的范围内，应急抢修工作仍在进行。全地区的专业人员都投入到了消除俄罗斯袭击后果的工作中。

DTEK公司通报了这一情况。

在苏姆州，过去24小时内，一名43岁妇女因俄罗斯袭击丧生，另有12人受伤。总体而言，俄军袭击了该地区20个居民点，共记录到56次袭击。

10月30日，俄军使用FPV无人机袭击了苏梅州斯特茨基夫斯基乡的一处私人住宅。袭击导致该户女主人受伤——该女子身受多处创伤，目前正在接受医疗救治。 此外，一栋住宅发生火灾，救援人员已在现场展开救援。

10月30日（星期五），俄军使用攻击型无人机袭击了苏梅州肖斯季诺社区的一家民用企业。袭击发生时，该场所内有员工在场。

苏梅州有8人因俄罗斯无人机袭击而受伤。

俄罗斯部队指挥官阿赫马特将因袭击苏梅州民用基础设施而接受审判。

特雷古博夫称，俄军正试图向苏梅州里亚斯内村推进。

苏梅州又拨款1000万格里夫纳用于采购移动式防空掩体。

苏梅州发生爆炸，两名14岁少年遇难。

此前，俄罗斯无人机袭击了切尔尼戈夫州，造成加油站和一家度假村受损。

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