Російський FPV-дрон вдарив по приватній садибі на Сумщині — є постраждала

30 жовтня російські військові атакували FPV-дроном приватну садибу у Стецьківському старостаті Сумської області. Унаслідок удару постраждала власниця домогосподарства — жінка дістала численні травми, їй надають медичну допомогу. Також загорівся житловий будинок, на місці працювали рятувальники.

Російський FPV-дрон влучив у приватну садибу в Стецьківському старостаті. Унаслідок удару постраждала жінка, яка є власницею домогосподарства. «Внаслідок удару російського FPV-дрону по приватній садибі у Стецьківському старостаті постраждала власниця домогосподарства», — повідомив Кривошеєнко. Жінка отримала численні травми. Наразі їй надають кваліфіковану медичну допомогу. Інших подробиць про її стан очільник міської військової адміністрації не повідомив.

Окрім цього, внаслідок влучання дрона загорівся житловий будинок. На місце прибули рятувальні служби, які працювали над ліквідацією пожежі та наслідків російської атаки. За інформацією Сумської міської військової адміністрації, роботи з ліквідації наслідків удару тривають. Даних про інші пошкодження або постраждалих у повідомленні не наведено. Про атаку повідомив начальник Сумської міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко у своєму Telegram-каналі.

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