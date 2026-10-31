Пєсков заявив про налагодження діалогу між омбудсменами РФ та України

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Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що російська омбудсменка Яна Лантратова та уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець налагодили конструктивний діалог і поступово починають довіряти одне одному.

«У них налагодився хороший діалог. Це важливо. Вони потихеньку починають довіряти одне одному. Це добре для правозахисної роботи», — сказав Пєсков, коментуючи взаємодію омбудсменів.

Пєскова також запитали про можливість відвідування Яною Лантратовою та Дмитром Лубінцем засуджених громадян Росії та України.

Речник Кремля відповів, що наразі відповідних домовленостей немає.

«Якщо це питання буде порушено, напевно, спочатку вони домовляться про такий план. Потім, звісно, кожному знадобиться узгодження з компетентними службами. Цей процес багатоетапний», — зазначив він.

Окремо речник Кремля наголосив, що Дмитро Лубінець уперше приїхав до Росії.

«Лубінець приїхав до Росії. Це вперше. Вперше він приїхав до Росії, тому, що називається, прецедент є», — додав Пєсков.

Водночас конкретних домовленостей щодо відвідування ув’язнених українців і росіян омбудсменами сторони поки не досягли.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Росія не підтримує припинення вогню в Україні, оскільки в Кремлі побоюються, що пауза в бойових діях дасть українській стороні змогу відновити сили. Про це заявив 30 жовтня речник російського президента Дмитро Пєсков.

Президент Фінляндії Александр Стубб і прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре долучилися до дипломатичних зусиль щодо завершення війни Росії проти України.

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