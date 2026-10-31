Песков заявил о налаживании диалога между омбудсменами РФ и Украины

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что российский омбудсмен Яна Лантратова и уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец наладили конструктивный диалог и постепенно начинают доверять друг другу.

«У них наладился хороший диалог. Это важно. Они постепенно начинают доверять друг другу. Это хорошо для правозащитной работы», — сказал Песков, комментируя взаимодействие омбудсменов.

Пескова также спросили о возможности посещения Яной Лантратовой и Дмитрием Лубинцем осужденных граждан России и Украины.

Пресс-секретарь Кремля ответил, что на данный момент соответствующих договоренностей нет.

«Если этот вопрос будет поднят, наверное, сначала они договорятся о таком плане. Затем, конечно, каждому понадобится согласование с компетентными службами. Этот процесс многоэтапный», — отметил он.

Отдельно пресс-секретарь Кремля подчеркнул, что Дмитрий Лубинец впервые приехал в Россию.

«Лубинец приехал в Россию. Это впервые. Впервые он приехал в Россию, так что, как говорится, прецедент есть», — добавил Песков.

В то же время конкретных договоренностей относительно посещения заключенных украинцев и россиян омбудсменами стороны пока не достигли.

Об этом сообщают российские СМИ.

Россия не поддерживает прекращение огня в Украине, поскольку в Кремле опасаются, что пауза в боевых действиях даст украинской стороне возможность восстановить силы. Об этом 30 октября заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стьоре присоединились к дипломатическим усилиям по прекращению войны России против Украины.

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