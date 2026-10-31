克里姆林宫发言人德米特里·佩斯科夫表示，俄罗斯人权专员雅娜·兰特拉托娃与乌克兰最高拉达人权专员德米特里·卢比涅茨已建立起建设性对话，并逐渐开始相互信任。

“他们之间建立了良好的对话。这很重要。他们正逐渐开始相互信任。这对人权保护工作是有益的，”佩斯科夫在评论两位人权专员的互动时说道。

佩斯科夫还被问及雅娜·兰特拉托娃和德米特里·卢比涅茨是否有可能探视被定罪的俄罗斯和乌克兰公民。

克里姆林宫发言人回应称，目前尚无相关协议。

“如果提出这个问题，他们肯定会先就这一计划达成一致。然后，当然，每个人都需要与主管部门协调。这是一个多阶段的过程，”他指出。

克里姆林宫发言人另强调，德米特里·卢宾采是首次访问俄罗斯。

“卢比涅茨来到俄罗斯。这是第一次。他之所以首次访问俄罗斯，是因为，所谓‘先例’已经存在，”佩斯科夫补充道。

与此同时，双方尚未就人权事务专员探视被关押的乌克兰人和俄罗斯人一事达成具体协议。

俄罗斯媒体报道了这一消息。

俄罗斯不支持在乌克兰停火，因为克里姆林宫担心，暂停战斗将使乌克兰方面有机会重整旗鼓。俄罗斯总统发言人德米特里·佩斯科夫于10月30日发表了这一声明。

芬兰总统亚历山大·斯图布和挪威首相约纳斯·哈尔·斯托雷加入了旨在结束俄罗斯对乌克兰战争的外交努力。

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