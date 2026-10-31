Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow oświadczył, że rosyjska rzeczniczka praw człowieka Jana Lantratowa oraz pełnomocnik Rady Najwyższej Ukrainy ds. praw człowieka Dmitrij Lubinec nawiązali konstruktywny dialog i stopniowo zaczynają sobie ufać.

„Nawiązali dobry dialog. To ważne. Powoli zaczynają sobie ufać. To dobrze wpływa na działania na rzecz ochrony praw człowieka” – powiedział Pieskow, komentując współpracę rzeczników praw obywatelskich.

Pieskowa zapytano również o możliwość odwiedzin skazanych obywateli Rosji i Ukrainy przez Janę Lantratową i Dmytro Lubineca.

Rzecznik Kremla odpowiedział, że na razie nie ma żadnych odpowiednich ustaleń.

„Jeśli kwestia ta zostanie poruszona, najprawdopodobniej najpierw uzgodnią taki plan. Następnie, oczywiście, każdy będzie musiał uzyskać zgodę właściwych służb. Jest to proces wieloetapowy” – zaznaczył.

Osobno rzecznik Kremla podkreślił, że Dmytro Lubinec po raz pierwszy przyjechał do Rosji.

„Lubinec przyjechał do Rosji. To pierwszy raz. Przyjechał do Rosji po raz pierwszy, więc, jak to się mówi, mamy precedens” – dodał Pieskow.

Jednocześnie strony nie osiągnęły jeszcze konkretnych porozumień dotyczących odwiedzin uwięzionych Ukraińców i Rosjan przez rzeczników praw obywatelskich.

Informują o tym rosyjskie media.

Rosja nie popiera zawieszenia broni na Ukrainie, ponieważ w Kremlu obawiają się, że przerwa w działaniach wojennych pozwoli stronie ukraińskiej na odzyskanie sił. Stwierdził to 30 października rzecznik prezydenta Rosji Dmytro Pieskow.

Prezydent Finlandii Alexander Stubb i premier Norwegii Jonas Gar Støre przyłączyli się do wysiłków dyplomatycznych mających na celu zakończenie wojny Rosji przeciwko Ukrainie.

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