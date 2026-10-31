Film: Ukraińscy żołnierze schwytali rosyjskiego żołnierza piechoty za pomocą sieci rzucanej z drona
Żołnierze Trzeciej Samodzielnej Brygady Szturmowej wykorzystali drona wyposażonego w miotacz sieci, aby unieszkodliwić rosyjskiego żołnierza na froncie.
Początkowo próbowano zaatakować okupanta za pomocą drona FPV, jednak ten nie trafił w cel. Następnie inny dron zrzucił na rosyjskiego żołnierza siatkę, w której się zaplątał i nie był w stanie samodzielnie się z niej wydostać. Następnie został on zlikwidowany przy pomocy dronów typu FPV.
System z siatką „Ptaška” został opracowany przez ukraińską firmę Ptashka Drones. System jest przeznaczony do przechwytywania dronów typu FPV oraz dronów rozpoznawczych takich jak Mavic, Autel i Matrix.
Wymiary siatki wynoszą 3,7 × 3,7 metra, a zalecana odległość strzału wynosi od 1 do 10 metrów.
Wideo: Ptashka Drones
Przypomnijmy, że 19 października oraz w nocy z 19 na 20 października Siły Obronne Ukrainy przeprowadziły ataki na obiekty wojskowe armii rosyjskiej. Atakom uległy punkt dowodzenia, jednostka remontowa, magazyny środków materialno-technicznych oraz miejsca skupienia sił ludzkich przeciwnika w obwodach zaporoskim, donieckim i ługańskim.
W wyniku wcześniejszych uderzeń na terytorium Rosji potwierdzono uszkodzenia szeregu obiektów kompleksu paliwowo-energetycznego przeciwnika. Chodzi w szczególności o liniową stację produkcyjno-dyspozytorską (LSPD) „Samara” w obwodzie samarskim oraz zakład przetwórstwa gazu „Astrachański” w obwodzie astrachańskim Federacji Rosyjskiej.
Przypomnijmy, że 2 października oraz w nocy z 2 na 3 października Siły Obronne Ukrainy przeprowadziły ataki na szereg ważnych obiektów rosyjskich wojsk okupacyjnych. Wśród trafionych celów znalazły się: miejsce przechowywania, przygotowywania i wystrzeliwania dronów bojowych, punkt dowodzenia, przeprawa przez rzekę oraz baza naprawcza.