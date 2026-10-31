Видео: Украинские военные с помощью сетомета на дроне захватили российского пехотинца

Бойцы Третьей отдельной штурмовой бригады использовали беспилотник с сетеметом, чтобы обезвредить российского военнослужащего на фронте.

Сначала оккупанта пытались атаковать с помощью FPV-дрона, однако тот не попал в цель. После этого другой беспилотник сбросил на российского пехотинца сеть, в которой он запутался и не смог самостоятельно выбраться. Впоследствии его ликвидировали с помощью FPV-дронов.

Сеткомет «Пташка» разработала украинская компания Ptashka Drones. Система предназначена для перехвата FPV-дронов и разведывательных беспилотников типа Mavic, Autel и Matrix.

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Размер сетки составляет 3,7 × 3,7 метра, а рекомендуемое расстояние стрельбы — от 1 до 10 метров.

Видео: Ptashka Drones

Напомним, 19 октября и в ночь на 20 октября Силы обороны Украины нанесли удары по военным объектам российской армии. Под удар попали пункт управления, ремонтное подразделение, склады материально-технических средств и места сосредоточения живой силы противника в Запорожской, Донецкой и Луганской областях.

В результате предыдущих ударов на территории России подтверждены повреждения ряда объектов топливно-энергетического комплекса противника. Речь идет, в частности, о линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) «Самара» в Самарской области и газоперерабатывающем заводе «Астраханский» в Астраханской области РФ.

Напомним, что 2 октября и в ночь на 3 октября Силы обороны Украины нанесли удары по ряду важных объектов российских оккупационных войск. Среди пораженных целей — место хранения, подготовки и запуска ударных дронов, пункт управления, переправа через реку и ремонтная база.

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