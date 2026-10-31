Moskwę zaatakowały drony, w pobliżu lotniska Szeremietiewo rozległy się wybuchy

W okolicy moskiewskiego lotniska „Szeremietiewo” zauważono słup czarnego dymu na tle doniesień o ataku dronów. Według analityków OSINT ognisko pożaru znajduje się w lesie w pobliżu kompleksu paliwowego lotniska.

Według relacji naocznych świadków w okolicy lotniska „Szeremietiewo” unosi się w niebo słup czarnego dymu.

Według danych analityka OSINT z firmy Astra ognisko pożaru znajduje się w lesie na północ od lotniska, w pobliżu magazynu „Kompleksu paliwowo-paliwowego Szeremietiewo”.

Przyczyny pożaru i jego skala nie są na razie znane.

Wcześniej burmistrz Moskwy Siergiej Sobianin poinformował o rzekomym zestrzeleniu 11 dronów w pobliżu stolicy Rosji.

Jednocześnie informacja o możliwym związku pożaru w pobliżu lotniska z atakiem dronów wymaga na razie potwierdzenia.

Informację tę podaje kanał Telegramowy „Astra”.

W nocy z 30 na 31 października Siły Obronne Ukrainy przeprowadziły atak na kombinat „Kamenski” w mieście Kamensk-Szachtinski w obwodzie rostowskim w Rosji. Zakład ten należy do rosyjskiego kompleksu wojskowo-przemysłowego i produkuje stałe paliwo rakietowe.

W rosyjskiej Ufie, stolicy Baszkirii, w wyniku ataku dronów wybuchł pożar w rafinerii „Baszneft-Novoyl”. Miejscowi mieszkańcy twierdzą również, że atak mógł dotknąć od razu dwa zakłady.

W nocy z 29 na 30 października drony zaatakowały rosyjskie miasto Nowokujbyszewsk w obwodzie samarskim. Po ataku na terenie lokalnej rafinerii wybuchł pożar. Zakład ten produkuje między innymi paliwo odrzutowe dla rosyjskiego lotnictwa.

Dzień wcześniej kompleks magazynowy rosyjskiej platformy handlowej OZON w Omsku został częściowo zniszczony przez uderzenie dronów FP-1. Firma Fire Point opublikowała zdjęcie satelitarne, na którym widać skutki ataku. Według jej danych drony pokonały ponad 2500 kilometrów od granicy z Ukrainą.

W nocy z 17 na 18 października drony zaatakowały Sankt Petersburg i obwód leningradzki. Po atakach wybuchły pożary na obiektach naftowych i w magazynie firmy Ozon, a także ucierpiało centrum danych firmy VK, której należy serwis społecznościowy „VKontakte”. Ponadto w regionie doszło do awaryjnego odcięcia dostaw energii elektrycznej, w wyniku czego około 20 tysięcy osób pozostało bez prądu.

W Rosji internetowy sprzedawca detaliczny Ozon oszacował straty spowodowane atakami ukraińskich dronów na 30,1 mld rubli, czyli 373,1 mln dolarów. Ataki dotknęły około dziesięciu magazynów firmy w różnych regionach kraju.

Czytaj nas na