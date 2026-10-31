На Москву напали дроны, возле аэропорта Шереметьево раздались взрывы

В районе московского аэропорта «Шереметьево» заметили столб черного дыма на фоне сообщений о нападении беспилотников. Очаг пожара, по данным OSINT-аналитиков, расположен в лесу недалеко от топливного комплекса аэропорта.

По сообщениям очевидцев, в районе аэропорта «Шереметьево» в небо поднимается столб черного дыма.

По данным OSINT-аналитика Astra, очаг пожара находится в лесу к северу от аэропорта, рядом со складом «Топливно-заправочного комплекса Шереметьево».

Причины возгорания и масштабы пожара пока не уточняются.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал о якобы сбитых 11 беспилотниках на подступах к российской столице.

В то же время информация о возможной связи пожара вблизи аэропорта с атакой дронов пока требует подтверждения.

Об этом сообщает Telegram-канал Astra.

В ночь на 31 октября Силы обороны Украины нанесли удар по комбинату «Каменский» в городе Каменск-Шахтинский Ростовской области России. Предприятие входит в российский военно-промышленный комплекс и производит твёрдое ракетное топливо.

В российской Уфе, столице Башкортостана, в результате атаки беспилотников возник пожар на нефтеперерабатывающем заводе «Башнефть-Новойл». Местные жители также утверждают, что под удар могли попасть сразу два предприятия.

В ночь на 30 октября беспилотники атаковали российский город Новокуйбышевск в Самарской области. После атаки на территории местного нефтеперерабатывающего завода вспыхнул пожар. Предприятие, в частности, производит реактивное топливо для российской авиации.

Накануне складской комплекс российского маркетплейса OZON в Омске частично сгорел после удара беспилотников FP-1. Компания Fire Point обнародовала спутниковый снимок, на котором видны последствия атаки. По её данным, дроны преодолели более 2500 километров от границы с Украиной.

В ночь на 18 октября беспилотники атаковали Санкт-Петербург и Ленинградскую область. После ударов возникли пожары на нефтяных объектах и складе Ozon, а также был поражён датацентр компании VK, которой принадлежит соцсеть «ВКонтакте». Кроме того, в регионе произошло аварийное отключение электроэнергии, без света остались около 20 тысяч человек.

В России онлайн-ритейлер Ozon оценил ущерб от атак украинских дронов в 30,1 млрд рублей, или $373,1 млн. Атаки затронули примерно десяток складов компании в разных регионах страны.

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