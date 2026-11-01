Утром 1 ноября в шести населенных пунктах Киевской области было зафиксировано временное ухудшение качества воздуха. Речь идет об Иванкове, Белой Церкви, Вишневом, Обухове, Борисполе и Броварах. Там наблюдается умеренный уровень мелкодисперсной пыли, однако ее количество постепенно уменьшается.

По данным ОВА, ухудшение качества воздуха носит временный характер. В то же время жителям указанных населенных пунктов рекомендуют закрыть окна, чтобы уменьшить попадание пыли в дома. В остальных населенных пунктах области превышений допустимого содержания химических и биологических веществ в атмосферном воздухе не выявлено. Общий индекс качества воздуха (AQI) по Киевской области остается в пределах безопасной нормы.

По информации областной администрации, ситуации способствует погода. В регионе облачно, местами идет небольшой дождь. Осадки помогают очищать приземный слой атмосферы от пыли и других примесей.

Также на качество воздуха влияет умеренный северо-западный ветер. Он перемешивает воздушные массы и помогает быстрее рассеивать загрязняющие вещества. Отдельно в ОГА сообщили, что уровень гамма-излучения в Киевской области соответствует естественному фону. Признаков превышения радиационного фона не зафиксировано.

Таким образом, ухудшение качества воздуха касается шести населенных пунктов и, по данным ОВА, постепенно проходит. Жителям Иванкова, Белой Церкви, Вишневого, Обухова, Борисполя и Броваров следует следить за обновлениями о состоянии воздуха и пока держать окна закрытыми. Об этом сообщили в Киевской областной военной администрации.

Война влияет не только на людей, города и инфраструктуру, но и на окружающую среду. Масштабные пожары, взрывы и разрушения загрязняют воздух опасными веществами. Кроме того, боевые действия могут изменять местный микроклимат, влиять на ветер и даже способствовать образованию необычных облаков и кислотных осадков.

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