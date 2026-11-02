Октябрьские удары ВСУ были направлены против ракетной программы и авиации РФ — Генштаб

В течение октября 2026 года подразделения Сил обороны Украины наносили систематические удары по объектам военно-промышленного комплекса и военной инфраструктуры на территории Российской Федерации. По данным командования, ключевыми целями стали предприятия ракетно-космической отрасли, производители ракетного топлива и микроэлектроники, а также объекты базирования фронтовой авиации и ударных БПЛА.

В частности, в городе Елец Липецкой области 25 и в ночь на 26 октября был поражён завод «Энергия» — единственный производитель батарей для модулей планирования и коррекции авиабомб, ОТРК «Искандер-М» и крылатых ракет. В Редкино Тверской области в ночь на 9 октября была поражена инфраструктура Редкинского опытного завода, производящего компоненты топлива «Децилин-М» для ракет Х-55 и Х-101. На предприятии «Протон-Электротекс» в городе Орел 23 октября был уничтожен основной цех по производству микросхем, поставляющий компоненты для крылатых ракет С-71 «Ковер», баллистических ракет 9М723 «Искандер-М» и ЗРГК «Панцирь-С1».

Существенные повреждения получили и предприятия-производители твёрдого ракетного топлива: 9 октября была поражена инфраструктура Центра ликвидации межконтинентальных баллистических ракет вблизи Суроватихи Нижегородской области, 24 и 26 октября — производственную инфраструктуру комбината «Тольяттикаучук», Ефремовского завода синтетического каучука и «Воронежсинтезкаучук», а в ночь на 31 октября комплексным ударом БПЛА и ракет «Нептун» был поражён ФКП «Комбинат Каменский» в Ростовской области, где были повреждены четыре цеха и склад готовой продукции. Кроме того, 16 октября были поражены складские здания предприятия «Робоавиа» в Ростовской области, а 28–29 октября в районе Навли Брянской области уничтожен склад хранения БПЛА «Герань», дронопорт и объекты ГСМ.

В рамках противодействия авиационным ударам противника Силы обороны нанесли удар по аэродрому «Борисоглейбск» в Воронежской области в ночь на 15 октября, повредив шесть истребителей-бомбардировщиков Су-34. Ещё два самолёта Су-34 ориентировочной стоимостью 50 млн долларов США каждый были уничтожены 29 октября на аэродроме «Мариновка» в Волгоградской области ударом береговых ракетных комплексов «Нептун» Военно-морских сил ВСУ.

Источник: Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Силы обороны Украины 25 октября и в ночь на 26 октября нанесли удар по заводу «Энергия» в городе Елец Липецкой области РФ. По данным Генштаба, предприятие производит элементы питания для авиабомб, крылатых ракет морского базирования и ракетных комплексов «Искандер-М».

24 октября в российском городе Тольятти Самарской области прогремела серия мощных взрывов, после которых возник масштабный пожар. По предварительной информации, беспилотники атаковали предприятие «Тольяттикаучук».

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