2026年10月期间，乌克兰国防军各部队对俄罗斯联邦境内的军工综合体设施和军事基础设施实施了系统性打击。 据指挥部消息，主要打击目标包括火箭航天领域的企业、火箭燃料和微电子产品制造商，以及前线航空兵和攻击型无人机的部署基地。

特别是， 10月25日及26日凌晨，位于利佩茨克州叶列茨市的“能源”工厂遭到打击——该厂是航空炸弹制导与校正模块、中程弹道导弹“伊斯坎德尔-M”以及巡航导弹电池的唯一生产商。 10月9日夜间，特维尔州雷德金市的雷德金试验厂基础设施遭到打击，该厂生产用于X-55和X-101导弹的“德西林-M”燃料组件。 10月23日，位于奥廖尔市的“质子-埃莱克特泰克斯”公司主要微电路生产车间被摧毁，该车间曾为S-71“科弗”巡航导弹、 9M723“伊斯坎德尔-M”弹道导弹以及“潘齐尔-S1”防空导弹系统提供零部件。

固体火箭燃料生产企业也遭受了严重破坏：10月9日，位于下诺夫哥罗德州苏罗瓦蒂哈附近的洲际弹道导弹处理中心的基础设施遭到打击， 10月24日和26日——“托利阿蒂橡胶”联合企业、叶夫雷莫夫合成橡胶厂及“沃罗涅日合成橡胶”的生产基础设施遭到打击， 10月31日夜间，通过无人机与“海王星”导弹的联合打击，罗斯托夫州“卡缅斯基联合企业”遭到打击，该企业内的四个车间和成品仓库均受损。 此外，10月16日，罗斯托夫州“罗博阿维亚”企业的仓库建筑遭到打击；10月28日至29日，布良斯克州纳夫利地区的一处“天竺葵”无人机储存库、无人机起降场及燃油设施被摧毁。

为反击敌方的空袭，乌克兰国防军于10月15日夜间对沃罗涅日州的“博里索格列布斯克”机场实施打击，摧毁了6架苏-34战斗轰炸机。 另有两架苏-34战机（每架估价约5000万美元）于10月29日在伏尔加格勒州的“马里诺夫卡”机场，被乌克兰武装部队海军“海王星” 。

来源：乌克兰武装部队总参谋部。

10月25日及26日凌晨，乌克兰国防军打击了位于俄罗斯利佩茨克州叶列茨市的“能源”工厂。 据总参谋部消息，该企业生产航空炸弹、海基巡航导弹以及“伊斯坎德尔-M”导弹系统的动力装置。

10月24日，俄罗斯萨马拉州托利亚蒂市发生了一系列强烈爆炸，随后引发了大规模火灾。据初步消息，无人机袭击了“托利亚蒂橡胶”公司。

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