Жовтневі удари ЗСУ були націлені на ракетну програму та авіацію рф – Генштаб

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Протягом жовтня 2026 року підрозділи Сил оборони України здійснювали системні ураження об'єктів воєнно-промислового комплексу та військової інфраструктури на території Російської Федерації. За даними командування, ключовими цілями стали підприємства ракетно-космічної галузі, виробники ракетного палива й мікроелектроніки, а також об'єкти базування фронтової авіації та ударних БпЛА.

Зокрема, у місті Єлець Липецької області 25 та в ніч на 26 жовтня уражено завод «Енергія» — єдиного виробника батарей для модулів планування і корекції авіабомб, ОТРК «Іскандер-М» і крилатих ракет. У Редкіному Тверської області в ніч на 9 жовтня зазнала ураження інфраструктура Редкінського дослідного заводу, який виготовляє компоненти пального «Децилін-М» для ракет Х-55 і Х-101. На підприємстві «Протон-Електротекс» у місті Орел 23 жовтня було знищено основний цех виробництва мікросхем, що постачає компоненти для крилатих ракет С-71 «Ковер», балістичних ракет 9М723 «Іскандер-М» та ЗРГК «Панцир-С1».

Суттєвих пошкоджень зазнали й підприємства-виробники твердого ракетного палива: 9 жовтня уражено інфраструктуру Центру ліквідації міжконтинентальних балістичних ракет поблизу Суроватіхи Нижегородської області, 24 та 26 жовтня — виробничу інфраструктуру комбінату «Тольяттікаучук», Єфремовського заводу синтетичного каучуку та «Воронєжсинтезкаучук», а в ніч на 31 жовтня комплексним ударом БпЛА та ракет «Нептун» уражено ФКП «Комбінат Каменський» у Ростовській області, де пошкоджено чотири цехи та склад готової продукції. Крім того, 16 жовтня уражено складські будівлі підприємства «Робоавіа» в Ростовській області, а 28–29 жовтня у районі Навлі Брянської області знищено склад зберігання БпЛА «Герань», дронопорт та об'єкти ПММ.

У рамках протидії авіаційним ударам ворога Сили оборони завдали ураження по аеродрому «Борисоглєбск» у Воронезькій області в ніч на 15 жовтня, пошкодивши шість винищувачів-бомбардувальників Су-34. Ще два літаки Су-34 орієнтовною вартістю 50 млн доларів США кожний були знищені 29 жовтня на аеродромі «Маріновка» у Волгоградській області ударом берегових ракетних комплексів «Нептун» Військово-морських сил ЗСУ.

Джерело: Генеральний штаб Збройних Сил України.

Сили оборони України 25 жовтня та в ніч на 26 жовтня уразили завод «Енергія» в місті Єлець Липецької області РФ. За даними Генштабу, підприємство виробляє елементи живлення для авіабомб, крилатих ракет морського базування та ракетних комплексів «Искандер-М».

24 жовтня у російському місті Тольятті Самарської області пролунала серія потужних вибухів, після яких виникла масштабна пожежа. За попередньою інформацією, безпілотники атакували підприємство «Тольяттікаучук».

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