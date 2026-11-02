Październikowe ataki Sił Zbrojnych Ukrainy były wymierzone w program rakietowy i lotnictwo Federacji Rosyjskiej – Sztab Generalny

W październiku 2026 roku oddziały Sił Obronnych Ukrainy przeprowadzały systematyczne ataki na obiekty kompleksu wojskowo-przemysłowego oraz infrastrukturę wojskową na terytorium Federacji Rosyjskiej. Według danych dowództwa kluczowymi celami były przedsiębiorstwa z branży rakietowo-kosmicznej, producenci paliwa rakietowego i mikroelektroniki, a także obiekty, w których stacjonowały samoloty frontowe i bojowe bezzałogowe statki powietrzne.

W szczególności w mieście Jełec w obwodzie lipieckim 25 października oraz w nocy z 25 na 26 października zniszczono zakład „Energia” — jedynego producenta baterii do modułów naprowadzania i korekcji bomb lotniczych, systemów rakietowych „Iskander-M” oraz pocisków manewrujących. W Redkinie w obwodzie twerskim w nocy z 8 na 9 października zniszczono infrastrukturę zakładu badawczego w Redkinie, który produkuje składniki paliwa „Decylin-M” do rakiet X-55 i X-101. W zakładzie „Proton-Elektroteks” w Orel 23 października zniszczono główny cech produkcji mikroukładów, dostarczający komponenty do pocisków skrzydłowych S-71 „Kover”, rakiet balistycznych 9M723 „Iskander-M” oraz systemów obrony przeciwlotniczej „Pancyr-S1”.

Poważne zniszczenia poniosły również przedsiębiorstwa produkujące paliwo rakietowe stałe: 9 października zniszczono infrastrukturę Centrum Likwidacji Międzykontynentalnych Rakiet Balistycznych w pobliżu Surowatichy w obwodzie niżegorodzkim, 24 i 26 października — infrastrukturę produkcyjną kombinatu „Togliattikauchuk”, fabryki kauczuku syntetycznego w Jefremowie oraz „Voronezhsintezkauchuk”, a w nocy z 30 na 31 października w wyniku kompleksowego uderzenia dronów i rakiet „Neptun” uderzono w FKP „Kombinat Kamieński” w obwodzie rostowskim, gdzie uszkodzono cztery hale produkcyjne oraz magazyn gotowej produkcji. Ponadto 16 października uderzono w budynki magazynowe przedsiębiorstwa „Robavia” w obwodzie rostowskim, a w dniach 28–29 października w rejonie Nawli w obwodzie briańskim zniszczono magazyn dronów „Geran”, port dronów oraz obiekty związane z paliwami i smarami.

W ramach przeciwdziałania nalotom wroga Siły Obronne zadały cios lotnisku „Borysoglebsk” w obwodzie woroneżskim w nocy z 14 na 15 października, uszkadzając sześć myśliwców bombowych Su-34. Kolejne dwa samoloty Su-34, o szacunkowej wartości 50 mln dolarów amerykańskich każdy, zostały zniszczone 29 października na lotnisku „Marinowka” w obwodzie wołgogradzkim w wyniku uderzenia z brzegowych kompleksów rakietowych „Neptun” Sił Morskich Sił Zbrojnych Ukrainy.

Źródło: Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

Siły obronne Ukrainy 25 października oraz w nocy z 25 na 26 października uderzyły na fabrykę „Energia” w mieście Jełec w obwodzie lipieckim Federacji Rosyjskiej. Według danych Sztabu Generalnego zakład ten produkuje elementy zasilające do bomb lotniczych, pocisków manewrujących o bazowaniu morskim oraz kompleksów rakietowych „Iskander-M”.

24 października w rosyjskim mieście Togliatti w obwodzie samarskim rozległa się seria potężnych wybuchów, po których wybuchł rozległy pożar. Według wstępnych informacji drony zaatakowały zakład „Togliattikauçuk”.

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