W obwodzie kijowskim rosyjski dron uderzył w prywatny dom; zginęło dziecko

W obwodzie kijowskim w wyniku uderzenia rosyjskiego drona zginęło 14-letnie dziecko. Do tragedii doszło 3 listopada we wsi Chotiv w rejonie Obuchowa, o czym poinformował przewodniczący obwodowej administracji państwowej Timur Tkaczenko.

Wrogi dron uderzył bezpośrednio w prywatny dom, który w wyniku uderzenia spłonął doszczętnie. Według wstępnych informacji ranny został również jeden z rodziców zmarłego dziecka.

Na miejscu zdarzenia jednostki Państwowej Służby Ratowniczej pracują nad ugaszeniem pożaru i usunięciem skutków wrogiego ataku.

Źródło: przewodniczący Kijowskiej Obwodowej Administracji Państwowej Timur Tkaczenko.

W nocy z 2 na 3 listopada rosyjskie wojska przeprowadziły nalot na rejon Nemyszlański w Charkowie. W wyniku ataku rannych zostało 73 osób, w tym pacjenci szpitala, pracownicy służby zdrowia oraz mieszkańcy pobliskich domów.

W Dnieprze liczba rannych w wyniku rosyjskiego ataku, który miał miejsce rano 3 listopada, wzrosła do 15. Trzech mężczyzn znajduje się w stanie krytycznym.

W nocy z 2 na 3 listopada rosyjskie wojska przeprowadziły atak na Charków przy użyciu rakiet balistycznych i kierowanych bomb lotniczych. Jedno z trafień odnotowano na terenie placówki medycznej w dzielnicy Nemyshlyanskiej miasta. O godz. 06:15 liczba poszkodowanych wzrosła do 62 osób.

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