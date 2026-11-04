Drony zaatakowały kompleks logistyczny Ozon w Adygei

W nocy z 3 na 4 listopada drony przeprowadziły atak na centrum logistyczne platformy handlowej Ozon w mieście Adygejsk w Republice Adygei.

Jak informują przedstawiciele firmy, atak spowodował pożar na terenie obiektu, jednak wszystkich pracowników udało się ewakuować na czas i, według wstępnych danych, nikt nie ucierpiał.

Rzecznik prasowy firmy nie ujawnia na razie informacji na temat zakresu zniszczeń infrastruktury ani szczegółów dotyczących pożaru. Obiekt logistyczny całkowicie wstrzymał przyjmowanie nowych dostaw. Wszystkie przesyłki, które są w drodze, będą przekierowywane do innych magazynów.

Firma poinformowała o podjęciu pilnych działań mających na celu zminimalizowanie skutków dla klientów i sprzedawców:

towary, które były przechowywane bezpośrednio w zaatakowanym magazynie w Adygejsku, zostaną tymczasowo wycofane z oferty platformy handlowej;

zamówienia, których realizacja była powiązana z tym kompleksem i których nie da się dostarczyć z innych obiektów, zostaną anulowane;

realizacja nowych zamówień przebiega w zwykłym trybie, ponieważ ich kompletacja i logistyka zostaną rozdzielone między inne centra magazynowe.

Wcześniej ukraińskie drony pokonały ponad 2500 km i uderzyły w magazyn OZON w Omsku.

W nocy z 17 na 18 października drony zaatakowały Sankt Petersburg i obwód leningradzki.

W Rosji internetowy sprzedawca detaliczny Ozon oszacował straty spowodowane atakami ukraińskich dronów na 30,1 mld rubli, czyli 373,1 mln dolarów.

Czytaj nas na