Беспилотники атаковали логистический комплекс «Ozon» в Адыгее

В ночь на 4 ноября беспилотники нанесли удар по логистическому центру маркетплейса «Ozon» в городе Адыгейск, расположенном в Республике Адыгея.

Как сообщают представители компании, атака привела к возгоранию на объекте, однако всех сотрудников удалось своевременно эвакуировать, и, по предварительным данным, никто не пострадал.

Степень повреждений инфраструктуры и подробности о пожаре пресс-служба компании пока не разглашает. Логистический объект полностью прекратил прием новых поставок. Все грузы, находящиеся в пути, будут перенаправлены на другие складские площадки.

В компании заявили о принятии срочных мер для минимизации последствий для клиентов и продавцов:

товары, которые хранились непосредственно на пострадавшем складе в Адыгейске, временно будут удалены с витрины маркетплейса;

заказы, выполнение которых было привязано к данному комплексу и которые невозможно доставить с других объектов, будут отменены;

оформление новых заказов осуществляется в обычном режиме, поскольку их комплектация и логистика будут перераспределены между другими складскими центрами.

До этого украинские дроны преодолели более 2500 км и нанесли удар по складу OZON в Омске.

В ночь на 18 октября беспилотники атаковали Санкт-Петербург и Ленинградскую область.

В России онлайн-ритейлер Ozon оценил ущерб от атак украинских дронов в 30,1 млрд рублей, или $373,1 млн.

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