Безпілотники атакували логістичний комплекс Ozon в Адигеї

0:00 / 0:00

У ніч на 4 листопада безпілотники завдали удару по логістичному центру маркетплейсу Ozon у місті Адигейськ, що в Республіці Адигея.

Як повідомляють представники компанії, атака спричинила займання на об'єкті, однак усіх співробітників вдалося вчасно евакуювати, і, за попередніми даними, ніхто не постраждав.

Ступінь пошкоджень інфраструктури та деталі щодо пожежі пресслужба компанії наразі не розголошує. Логістичний об'єкт повністю припинив прийом нових поставок. Всі вантажі, які перебувають у дорозі, перенаправлятимуть на інші складські майданчики.

У компанії заявили про вжиття термінових заходів для мінімізації наслідків для клієнтів і продавців:

товари, які зберігалися безпосередньо на атакованому складі в Адигейську, тимчасово вилучать із вітрини маркетплейсу;

замовлення, виконання яких було прив'язане до даного комплексу і які неможливо доставити з інших об'єктів, будуть скасовані;

оформлення нових замовлень здійснюється у звичайному режимі, адже їхню збірку та логістику перерозподілять між іншими складськими центрами.

До цього українські дрони подолали понад 2500 км і вдарили по складу OZON в Омську.

У ніч на 18 жовтня безпілотники атакували Санкт-Петербург і Ленінградську область.

У Росії онлайн-ритейлер Ozon оцінив збитки від атак українських дронів у 30,1 млрд рублів, або $373,1 млн.

Читай нас у