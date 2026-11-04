+6° Kijów +4° Warszawa +14° Waszyngton
$ 45.57 € 51.2 zł 11.6
$ 45.57 € 51.2 zł 11.6
+6° Kijów +4° Warszawa +14° Waszyngton
Wiadomości Wojna z FR

Film: W okupowanym Doniecku zaatakowano infrastrukturę operatora „Feniks”

UA NEWS 04 listopada 2026 07:23
Film: W okupowanym Doniecku zaatakowano infrastrukturę operatora „Feniks”

W okupowanym Doniecku w nocy z 3 na 4 listopada celem ataku stały się obiekty infrastruktury telekomunikacyjnej rosyjskich najeźdźców, w szczególności operator telekomunikacyjny „Feniks”.

 

Atakowi poddano obiekty lokalnego operatora telekomunikacyjnego „Feniks”, kontrolowanego przez okupantów, który działa w oparciu o sprzęt nielegalnie przejęty od firmy „Kyivstar” po zajęciu miasta.

Według danych Exilenova+ odnotowano co najmniej trzy trafienia w obiekty telekomunikacyjne. W wyniku tych ataków w mieście wystąpiły poważne zakłócenia w działaniu sieci komórkowej i usług operatora.

Wcześniej w okupowanym Doniecku zaatakowano centrum danych, co spowodowało uszkodzenie infrastruktury telekomunikacyjnej.

Pojawiły się również informacje o skutkach uderzenia na operatora telekomunikacyjnego Ługakom w Ługańsku.

Wcześniej w okupowanym Ługańsku rozległy się wybuchy i zaczęły zanikać połączenia internetowe.

Czytaj nas na
Pobierz naszą aplikację