W okupowanym Doniecku w nocy z 3 na 4 listopada celem ataku stały się obiekty infrastruktury telekomunikacyjnej rosyjskich najeźdźców, w szczególności operator telekomunikacyjny „Feniks”.

Atakowi poddano obiekty lokalnego operatora telekomunikacyjnego „Feniks”, kontrolowanego przez okupantów, który działa w oparciu o sprzęt nielegalnie przejęty od firmy „Kyivstar” po zajęciu miasta.

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Według danych Exilenova+ odnotowano co najmniej trzy trafienia w obiekty telekomunikacyjne. W wyniku tych ataków w mieście wystąpiły poważne zakłócenia w działaniu sieci komórkowej i usług operatora.

Wcześniej w okupowanym Doniecku zaatakowano centrum danych, co spowodowało uszkodzenie infrastruktury telekomunikacyjnej.

Pojawiły się również informacje o skutkach uderzenia na operatora telekomunikacyjnego Ługakom w Ługańsku.

Wcześniej w okupowanym Ługańsku rozległy się wybuchy i zaczęły zanikać połączenia internetowe.

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