Film: W okupowanym Doniecku zaatakowano infrastrukturę operatora „Feniks”
W okupowanym Doniecku w nocy z 3 na 4 listopada celem ataku stały się obiekty infrastruktury telekomunikacyjnej rosyjskich najeźdźców, w szczególności operator telekomunikacyjny „Feniks”.
Atakowi poddano obiekty lokalnego operatora telekomunikacyjnego „Feniks”, kontrolowanego przez okupantów, który działa w oparciu o sprzęt nielegalnie przejęty od firmy „Kyivstar” po zajęciu miasta.
Według danych Exilenova+ odnotowano co najmniej trzy trafienia w obiekty telekomunikacyjne. W wyniku tych ataków w mieście wystąpiły poważne zakłócenia w działaniu sieci komórkowej i usług operatora.
Wcześniej w okupowanym Doniecku zaatakowano centrum danych, co spowodowało uszkodzenie infrastruktury telekomunikacyjnej.
Pojawiły się również informacje o skutkach uderzenia na operatora telekomunikacyjnego Ługakom w Ługańsku.
Wcześniej w okupowanym Ługańsku rozległy się wybuchy i zaczęły zanikać połączenia internetowe.