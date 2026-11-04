Відео: В окупованому Донецьку атакували інфраструктуру оператора Фенікс

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В окупованому Донецьку в ніч проти 4 листопада під ударом опинилися об’єкти телекомунікаційної інфраструктури російських загарбників, зокрема оператор зв’язку «Фенікс».

Під ударом опинилися потужності місцевого підконтрольного окупантам оператора зв’язку «Фенікс», який функціонує на базі обладнання, незаконно захопленого у компанії «Київстар» після окупації міста.

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За даними Exilenova+, зафіксовано щонайменше три влучання по об'єктах зв'язку. Унаслідок завданих ударів у місті розпочалися суттєві перебої з мобільним зв'язком та сервісами оператора.

До цього в окупованому Донецьку атакували датацентр, пошкоджено телекомунікаційну інфраструктуру.

Також стало відомо про наслідки удару по оператору зв’язку Лугаком у Луганську.

Раніше в окупованому Луганську пролунали вибухи та почав зникати інтернет.

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