Видео: В оккупированном Донецке подверглась нападению инфраструктура оператора «Феникс»
В оккупированном Донецке в ночь на 4 ноября под ударом оказались объекты телекоммуникационной инфраструктуры российских захватчиков, в частности оператор связи «Феникс».
Под ударом оказались мощности местного подконтрольного оккупантам оператора связи «Феникс», который функционирует на базе оборудования, незаконно захваченного у компании «Киевстар» после оккупации города.
По данным Exilenova+, зафиксировано как минимум три попадания по объектам связи. В результате нанесенных ударов в городе начались существенные перебои с мобильной связью и услугами оператора.
До этого в оккупированном Донецке атаковали датацентр, повреждена телекоммуникационная инфраструктура.
Также стало известно о последствиях удара по оператору связи «Лугаком» в Луганске.
Ранее в оккупированном Луганске раздались взрывы и начал пропадать интернет.