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Видео: В оккупированном Донецке подверглась нападению инфраструктура оператора «Феникс»

UA NEWS 04 Ноября 2026 07:23
Видео: В оккупированном Донецке подверглась нападению инфраструктура оператора «Феникс»

В оккупированном Донецке в ночь на 4 ноября под ударом оказались объекты телекоммуникационной инфраструктуры российских захватчиков, в частности оператор связи «Феникс».

 

Под ударом оказались мощности местного подконтрольного оккупантам оператора связи «Феникс», который функционирует на базе оборудования, незаконно захваченного у компании «Киевстар» после оккупации города.

По данным Exilenova+, зафиксировано как минимум три попадания по объектам связи. В результате нанесенных ударов в городе начались существенные перебои с мобильной связью и услугами оператора.

До этого в оккупированном Донецке атаковали датацентр, повреждена телекоммуникационная инфраструктура.

Также стало известно о последствиях удара по оператору связи «Лугаком» в Луганске.

Ранее в оккупированном Луганске раздались взрывы и начал пропадать интернет.

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