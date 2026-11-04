+6° Kijów +4° Warszawa +14° Waszyngton
$ 45.57 € 51.2 zł 11.6
$ 45.57 € 51.2 zł 11.6
+6° Kijów +4° Warszawa +14° Waszyngton
Wiadomości Wojna z FR

Sztab Generalny zaktualizował dane dotyczące strat armii Rosji na dzień 4 listopada

UA NEWS 04 listopada 2026 07:54
Sztab Generalny zaktualizował dane dotyczące strat armii Rosji na dzień 4 listopada

W ciągu ostatniej doby ukraińskie siły zbrojne zlikwidowały 2 180 rosyjskich okupantów. Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy opublikował zaktualizowane dane dotyczące strat przeciwnika na dzień 4 listopada 2026 roku.

 

Rosja w wojnie z Ukrainą na dzień 4 listopada straciła:

  • personel – około 1 597 010 (+2 180) osób;
  • czołgów – 12 453 (+1) szt.;
  • bojowych pojazdów opancerzonych – 25 640 (+7) sztuk;
  • systemów artyleryjskich – 51 879 (+39) sztuk;
  • systemów rakietowych – 2 252 (+0) szt.;
  • środków obrony przeciwlotniczej – 1 733 (+2) szt.;
  • samolotów – 452 (+0) szt.;
  • śmigłowców – 356 (+0) szt.;
  • naziemnych kompleksów robotycznych – 3 072 (+5) szt.;
  • bezzałogowe statki powietrzne (BSP) poziomu operacyjno-taktycznego – 595 058 (+1 104) szt.;
  • pocisków skrzydłowych – 5 192 (+52) szt.;
  • okrętów / łodzi – 35 (+0) szt.;
  • łodzi podwodnych – 2 (+0) szt.;
  • pojazdy i cysterny – 169 881 (+408) szt.;
  • techniki specjalnej – 4 871 (+4) szt.
photo_2026_11_04_06_37_10.webp

Źródło: Sztab Generalny

Od początku wojny na pełną skalę Rosja straciła 138 ciężkich systemów miotających ogień.

W październiku ukraińskie siły zbrojne zniszczyły co najmniej 30 obiektów strategicznych w Rosji.

Siły Zbrojne Ukrainy (SZU) uderzyły na kombinat „Kamienski” w obwodzie rostowskim, odnotowano zniszczenia.

Od początku roku Siły Obronne Ukrainy zniszczyły ponad tysiąc rosyjskich łodzi motorowych i motorówek.

Czytaj nas na
Pobierz naszą aplikację