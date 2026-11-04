Sztab Generalny zaktualizował dane dotyczące strat armii Rosji na dzień 4 listopada
W ciągu ostatniej doby ukraińskie siły zbrojne zlikwidowały 2 180 rosyjskich okupantów. Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy opublikował zaktualizowane dane dotyczące strat przeciwnika na dzień 4 listopada 2026 roku.
Rosja w wojnie z Ukrainą na dzień 4 listopada straciła:
- personel – około 1 597 010 (+2 180) osób;
- czołgów – 12 453 (+1) szt.;
- bojowych pojazdów opancerzonych – 25 640 (+7) sztuk;
- systemów artyleryjskich – 51 879 (+39) sztuk;
- systemów rakietowych – 2 252 (+0) szt.;
- środków obrony przeciwlotniczej – 1 733 (+2) szt.;
- samolotów – 452 (+0) szt.;
- śmigłowców – 356 (+0) szt.;
- naziemnych kompleksów robotycznych – 3 072 (+5) szt.;
- bezzałogowe statki powietrzne (BSP) poziomu operacyjno-taktycznego – 595 058 (+1 104) szt.;
- pocisków skrzydłowych – 5 192 (+52) szt.;
- okrętów / łodzi – 35 (+0) szt.;
- łodzi podwodnych – 2 (+0) szt.;
- pojazdy i cysterny – 169 881 (+408) szt.;
- techniki specjalnej – 4 871 (+4) szt.
Źródło: Sztab Generalny
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