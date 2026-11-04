W ciągu ostatniej doby ukraińskie siły zbrojne zlikwidowały 2 180 rosyjskich okupantów. Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy opublikował zaktualizowane dane dotyczące strat przeciwnika na dzień 4 listopada 2026 roku.

Rosja w wojnie z Ukrainą na dzień 4 listopada straciła:

personel – około 1 597 010 (+2 180) osób;

czołgów – 12 453 (+1) szt.;

bojowych pojazdów opancerzonych – 25 640 (+7) sztuk;

systemów artyleryjskich – 51 879 (+39) sztuk;

systemów rakietowych – 2 252 (+0) szt.;

środków obrony przeciwlotniczej – 1 733 (+2) szt.;

samolotów – 452 (+0) szt.;

śmigłowców – 356 (+0) szt.;

naziemnych kompleksów robotycznych – 3 072 (+5) szt.;

bezzałogowe statki powietrzne (BSP) poziomu operacyjno-taktycznego – 595 058 (+1 104) szt.;

pocisków skrzydłowych – 5 192 (+52) szt.;

okrętów / łodzi – 35 (+0) szt.;

łodzi podwodnych – 2 (+0) szt.;

pojazdy i cysterny – 169 881 (+408) szt.;

techniki specjalnej – 4 871 (+4) szt.

Źródło: Sztab Generalny

Od początku wojny na pełną skalę Rosja straciła 138 ciężkich systemów miotających ogień.

W październiku ukraińskie siły zbrojne zniszczyły co najmniej 30 obiektów strategicznych w Rosji.

Siły Zbrojne Ukrainy (SZU) uderzyły na kombinat „Kamienski” w obwodzie rostowskim, odnotowano zniszczenia.

Od początku roku Siły Obronne Ukrainy zniszczyły ponad tysiąc rosyjskich łodzi motorowych i motorówek.

Czytaj nas na