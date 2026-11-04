Генеральный штаб обновил данные о потерях армии РФ по состоянию на 4 ноября
За прошедшие сутки украинские военные уничтожили 2 180 российских оккупантов. Генеральный штаб ВСУ обнародовал обновленную статистику потерь противника по состоянию на 4 ноября 2026 года.
РФ в войне с Украиной по состоянию на 4 ноября потеряла:
- личного состава – около 1 597 010 (+2 180) человек;
- танков – 12 453 (+1) шт.;
- боевых бронированных машин – 25 640 (+7) шт.;
- артиллерийских систем – 51 879 (+39) шт.;
- РСЗО – 2 252 (+0) шт.;
- средств ПВО – 1 733 (+2) шт.;
- самолетов – 452 (+0) шт.;
- вертолетов – 356 (+0) шт.;
- наземных робототехнических комплексов – 3 072 (+5) шт.;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 595 058 (+1 104) шт.;
- крылатых ракет – 5 192 (+52) шт.;
- кораблей / катеров – 35 (+0) шт.;
- подводных лодок – 2 (+0) шт.;
- автомобильной техники и автоцистерн – 169 881 (+408) шт.;
- специальной техники – 4 871 (+4) ед.
Источник: Генштаб
РФ потеряла 138 тяжелых огнеметных систем с начала полномасштабной войны.
Украинские военные в октябре нанесли удары по не менее чем 30 стратегическим объектам в России.
ВСУ нанесли удар по комбинату «Каменский» в Ростовской области, зафиксированы повреждения.
Силы обороны Украины с начала года поразили более тысячи российских катеров и лодок.