Генеральный штаб обновил данные о потерях армии РФ по состоянию на 4 ноября

За прошедшие сутки украинские военные уничтожили 2 180 российских оккупантов. Генеральный штаб ВСУ обнародовал обновленную статистику потерь противника по состоянию на 4 ноября 2026 года.

РФ в войне с Украиной по состоянию на 4 ноября потеряла:

личного состава – около 1 597 010 (+2 180) человек;

танков – 12 453 (+1) шт.;

боевых бронированных машин – 25 640 (+7) шт.;

артиллерийских систем – 51 879 (+39) шт.;

РСЗО – 2 252 (+0) шт.;

средств ПВО – 1 733 (+2) шт.;

самолетов – 452 (+0) шт.;

вертолетов – 356 (+0) шт.;

наземных робототехнических комплексов – 3 072 (+5) шт.;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 595 058 (+1 104) шт.;

крылатых ракет – 5 192 (+52) шт.;

кораблей / катеров – 35 (+0) шт.;

подводных лодок – 2 (+0) шт.;

автомобильной техники и автоцистерн – 169 881 (+408) шт.;

специальной техники – 4 871 (+4) ед.

Источник: Генштаб

РФ потеряла 138 тяжелых огнеметных систем с начала полномасштабной войны.

Украинские военные в октябре нанесли удары по не менее чем 30 стратегическим объектам в России.

ВСУ нанесли удар по комбинату «Каменский» в Ростовской области, зафиксированы повреждения.

Силы обороны Украины с начала года поразили более тысячи российских катеров и лодок.

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