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Генеральный штаб обновил данные о потерях армии РФ по состоянию на 4 ноября

UA NEWS 04 Ноября 2026 07:54
Генеральный штаб обновил данные о потерях армии РФ по состоянию на 4 ноября

За прошедшие сутки украинские военные уничтожили 2 180 российских оккупантов. Генеральный штаб ВСУ обнародовал обновленную статистику потерь противника по состоянию на 4 ноября 2026 года.

 

РФ в войне с Украиной по состоянию на 4 ноября потеряла:

  • личного состава – около 1 597 010 (+2 180) человек;
  • танков – 12 453 (+1) шт.;
  • боевых бронированных машин – 25 640 (+7) шт.;
  • артиллерийских систем – 51 879 (+39) шт.;
  • РСЗО – 2 252 (+0) шт.;
  • средств ПВО – 1 733 (+2) шт.;
  • самолетов – 452 (+0) шт.;
  • вертолетов – 356 (+0) шт.;
  • наземных робототехнических комплексов – 3 072 (+5) шт.;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 595 058 (+1 104) шт.;
  • крылатых ракет – 5 192 (+52) шт.;
  • кораблей / катеров – 35 (+0) шт.;
  • подводных лодок – 2 (+0) шт.;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 169 881 (+408) шт.;
  • специальной техники – 4 871 (+4) ед.
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Источник: Генштаб

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