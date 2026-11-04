总参谋部更新了截至11月4日的俄罗斯联邦军队伤亡数据

过去24小时内，乌克兰军队消灭了2 180名俄罗斯占领军。乌克兰武装部队总参谋部公布了截至2026年11月4日的最新敌军伤亡统计数据。

截至11月4日，俄罗斯在与乌克兰的战争中损失：

人员——约1,597,010人（+2,180人）；

坦克——12 453 (+1) 辆；

装甲战斗车——25 640 (+7) 辆；

火炮系统——51 879 (+39) 门；

多管火箭炮系统——2 252（+0）套；

防空武器——1 733（+2）套；

飞机——452架（+0）；

直升机——356架（+0）；

地面机器人系统——3 072 (+5) 套；

作战-战术级无人机——595 058 (+1 104) 架；

巡航导弹——5 192 (+52) 架；

舰船/快艇——35（+0）艘；

潜艇——2（+0）艘；

汽车及油罐车——169 881 (+408) 辆；

特种装备——4 871 (+4) 辆

来源：总参谋部

自全面战争爆发以来，俄罗斯已损失138套重型火焰喷射系统。

乌克兰军队10月袭击了俄罗斯境内至少30处战略目标。

乌克兰武装部队打击了罗斯托夫州的“卡缅斯基”联合企业，已确认该企业受损。

自今年年初以来，乌克兰国防军已击沉超过一千艘俄罗斯快艇和船只。

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