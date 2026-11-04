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重点 与俄罗斯联邦的战争

总参谋部更新了截至11月4日的俄罗斯联邦军队伤亡数据

UA NEWS 04 十一月 2026 07:54
总参谋部更新了截至11月4日的俄罗斯联邦军队伤亡数据

过去24小时内，乌克兰军队消灭了2 180名俄罗斯占领军。乌克兰武装部队总参谋部公布了截至2026年11月4日的最新敌军伤亡统计数据。

 

截至11月4日，俄罗斯在与乌克兰的战争中损失：

  • 人员——约1,597,010人（+2,180人）；
  • 坦克——12 453 (+1) 辆；
  • 装甲战斗车——25 640 (+7) 辆；
  • 火炮系统——51 879 (+39) 门；
  • 多管火箭炮系统——2 252（+0）套；
  • 防空武器——1 733（+2）套；
  • 飞机——452架（+0）；
  • 直升机——356架（+0）；
  • 地面机器人系统——3 072 (+5) 套；
  • 作战-战术级无人机——595 058 (+1 104) 架；
  • 巡航导弹——5 192 (+52) 架；
  • 舰船/快艇——35（+0）艘；
  • 潜艇——2（+0）艘；
  • 汽车及油罐车——169 881 (+408) 辆；
  • 特种装备——4 871 (+4) 辆
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来源总参谋部

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