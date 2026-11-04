W Kijowie szczątki rosyjskiego drona spadły w pobliżu prywatnego domu

W dzielnicy Desnyanska stolicy, podczas ataku rosyjskich dronów 4 listopada, odłamki spadły na teren otwarty w pobliżu prywatnego domu. Informacje na temat ewentualnych zniszczeń i ofiar są obecnie weryfikowane.

Według informacji KMVA odłamki spadły w pobliżu zabudowy mieszkaniowej. Na razie nie ma informacji o zniszczeniu prywatnego domu ani innych obiektów.

Informacje o ewentualnych ofiarach są również weryfikowane. Dodatkowe szczegóły dotyczące skutków rosyjskiego ataku mają zostać przekazane przez władze miejskie i odpowiednie służby.

Źródło: KMVA

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