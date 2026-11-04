У Києві уламки російського дрона впали поблизу приватного будинку

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У Деснянському районі столиці під час атаки російських безпілотників 4 листопада уламки впали на відкритій території біля приватного будинку. Інформацію про можливі пошкодження та постраждалих наразі уточнюють.

За інформацією КМВА, уламки впали неподалік житлової забудови. Відомостей про руйнування приватного будинку або інших об'єктів наразі немає.

Інформація про можливих постраждалих також уточнюється. Додаткові подробиці наслідків російської атаки очікуються від міської влади та відповідних служб.

Джерело: КМВА

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