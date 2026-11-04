В Киеве обломки российского дрона упали рядом с частным домом
В Деснянском районе столицы во время атаки российских беспилотников 4 ноября обломки упали на открытой территории возле частного дома. Информацию о возможных повреждениях и пострадавших в настоящее время уточняют.
По информации КМВА, обломки упали недалеко от жилой застройки. Сведений о разрушении частного дома или других объектов пока нет.
Информация о возможных пострадавших также уточняется. Дополнительные подробности о последствиях российской атаки ожидаются от городских властей и соответствующих служб.
Источник: КМВА
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