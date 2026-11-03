Rosjanie zaatakowali dronami cywilów w obwodzie sumskim; jedna osoba została ciężko ranna

Rosyjskie wojska zaatakowały dronami ludność cywilną w gminie Wielkopysarów w rejonie Ochtyrskim w obwodzie sumskim. W wyniku ataku ciężko ranna została kobieta, która jechała na rowerze między miejscowościami. Okupanci zniszczyli również samochód jednego z lokalnych mieszkańców.

Według Olega Grigorowa rosyjscy żołnierze od rana intensywnie atakowali dronami cywilów w gminie Wielkopysarów.

„Od rana Rosjanie intensywnie atakują dronami cywilów w gminie Wielkopysarów. Wróg trafił kobietę, która jechała na rowerze między miejscowościami gminy. Odniosła ciężkie obrażenia. Poszkodowaną przewieziono już do szpitala, gdzie udziela się jej niezbędnej pomocy” – napisał szef administracji obwodowej.

Ponadto rosyjski dron zaatakował samochód lokalnego mieszkańca. Według wstępnych informacji ludzie zdążyli opuścić pojazd przed uderzeniem, jednak samochód spłonął.

Oleg Grigorow doprecyzował, że ataki na kobietę na rowerze i samochód cywilny miały miejsce niemal na tym samym odcinku drogi w gminie Wielkopysarów.

Informację tę przekazał szef Sumskiej Obwodowej Administracji Wojskowej Oleg Grigorow na Telegramie.

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