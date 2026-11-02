Российские ударные вертолеты получили новую очень опасную ракету

Российские ударные вертолеты Ка-52 получили авиационные ракеты С-8ВЦ, предназначенные для поражения воздушных целей. Об их применении свидетельствуют фотографии, опубликованные российскими пабликами, на которые обратил внимание портал «Милитарный».

При взрыве ракета образует облако поражающих элементов, которое должно уничтожать беспилотники.

По принципу действия она напоминает американскую APKWS, однако российская разработка, вероятно, использует данные бортовой радиолокационной станции и дистанционный взрыв.

С-8ВЦ создана на базе советской неуправляемой ракеты С-8 калибра 80 мм. Заявленная дальность поражения составляет от 400 до 1500–4000 метров в зависимости от типа вертолета. Боеприпас имеет осколочно-фугасную боевую часть с программируемым взрывателем.

Ракету разработали для использования с вертолетов Ка-52М, Ми-8АМТШ-В и Ка-29. При этом на обнародованных кадрах заметен именно Ка-52.

Появление такого вооружения может затруднить работу украинских ударных беспилотников, которые используются для атак по военным объектам в тылу РФ. В то же время информация о характеристиках и принципе наведения ракеты требует независимого подтверждения.

Источник: «Милитарный»

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