俄罗斯攻击直升机装备了一种新型且极其危险的导弹

俄罗斯的Ka-52攻击直升机已装备用于打击空中目标的S-8VTs航空导弹。俄罗斯公共账号发布的照片证实了该导弹的实际应用，这一情况引起了“军事”门户网站的关注。

导弹引爆时会形成一团杀伤性弹片云，用于摧毁无人机。

其工作原理与美国的APKWS类似，但这款俄罗斯研制的导弹很可能利用了机载雷达站的数据并采用遥控引爆方式。

S-8VC是以苏联80毫米口径的S-8非制导火箭为基础研制而成的。其宣称的打击距离为400至1500–4000米，具体取决于直升机的类型。 该弹药配备带可编程引信的破片高爆弹头。

该导弹专为Ka-52M、Mi-8AMTSh-V和Ka-29直升机设计。不过，在公开的画面中，可见的正是Ka-52直升机。

此类武器的出现可能会增加乌克兰打击型无人机执行任务的难度，这些无人机目前正被用于袭击俄罗斯后方军事目标。不过，关于该导弹性能及制导原理的信息尚需独立核实。

来源：Military

俄罗斯计划在今年年底前对射程达800公里的新型弹道导弹进行最终测试，该导弹可用于打击乌克兰西部的目标。 这个侵略国正加大导弹和无人机打击的强度，力图扩大弹道导弹产量，并致力于延长其武器的射程。

俄罗斯进行了移动式固体燃料洲际弹道导弹的训练性发射。

俄罗斯在完成测试后，已将新型轻型巡航导弹S8000“班德罗尔”投入批量生产。 研究表明，该产品的设计仍在不断变化，因为2026年的样机与2025年的版本存在显著差异。

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