为开展人道主义行动而实施的停火期结束后，俄军并未在赫尔松方向加剧军事行动。这是“南部”军区通报的情况。

与此同时，据乌克兰军方称，敌军利用停火期恢复了作战能力并为其部队补充了物资，但未能在该方向获得战术优势。

“在为开展人道主义任务而实施的停火期结束后，‘南方’部队（军）集团的各部队未发现俄军在赫尔松方向有加剧军事活动的迹象，” ——“南方”部队（力量）集团副发言人阿纳斯塔西娅·舍甫琴科表示。

据舍甫琴科称，敌军利用停火期间谋取自身利益。 俄军向其部队阵地运送了弹药、燃料和攻击型无人机，在前线阵地及岛屿区域进行了官兵轮换，并撤离了伤员和阵亡将士遗体。

“尽管有这些活动，但敌人并未获得任何战术优势。其阵地并未得到巩固，火力控制区也没有扩大，”这位副发言人解释道。

与此同时，她通报称，过去24小时内，在第聂伯河方向，俄军完全没有试图强攻国防军的阵地。同样，目前也没有迹象表明敌方正在准备强渡第聂伯河。

“因此，目前没有理由认为该方向的威胁正在加剧，”舍甫琴科强调道。

此外，这位副发言人补充道，近期不应预期敌方在赫尔松州右岸地区的破坏小组活动会加剧。

“南方”部队（军）集团副发言人阿纳斯塔西娅·舍甫琴科向乌克兰通讯社记者透露了这一消息。

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