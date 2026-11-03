Перемирие не помогло россиянам укрепить свои позиции на Херсонском направлении

По окончании режима тишины, введенного для проведения гуманитарной миссии, российские войска не активизировали боевые действия на Херсонском направлении. Об этом сообщили в группировке войск «Юг».

В то же время, по данным украинских военных, противник воспользовался периодом перемирия для восстановления боеспособности и обеспечения своих подразделений, однако не смог получить тактических преимуществ на этом направлении.

«После завершения режима тишины с целью проведения гуманитарной миссии подразделения группировки войск (сил) «Юг» не фиксируют активизацию российских войск на Херсонском направлении», — сообщила заместитель пресс-секретаря Группировки войск (сил) «Юг» Анастасия Шевченко.

По словам Шевченко, противник использовал время перемирия в своих интересах. Россияне доставляли на позиции своих подразделений боеприпасы, горючее и ударные беспилотники, проводили ротацию военнослужащих на передовых позициях и в островной зоне, эвакуировали раненых и тела погибших.

«Несмотря на эту активность, никаких тактических преимуществ враг не получил. Его позиции не улучшились, зона огневого контроля не расширилась», — пояснила заместитель пресс-секретаря.

В то же время она сообщила, что в течение этих суток на Приднепровском направлении россияне вообще не пытались штурмовать позиции Сил обороны. Также пока нет признаков подготовки противника к форсированию Днепра.

«Поэтому говорить о росте угроз на этом направлении сейчас нет оснований», — уверяет Шевченко.

Кроме того, заместитель пресс-секретаря добавила, что в ближайшее время не стоит ожидать активизации диверсионных групп противника на правобережье Херсонской области.

Об этом корреспонденту «Укринформа» сообщила заместитель пресс-секретаря Группировки войск (сил) «Юг» Анастасия Шевченко.

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